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"Укрзалізниця" запускає додатковий поїзд Київ-Одеса

З Києва поїзд відправлятиметься о 7:54 і прибуватиме до Одеси о 17:51
"Укрзалізниця" запускає додатковий поїзд Київ-Одеса, який курсуватиме по вихідних днях протягом липня.
"Укрзалізниця" запускає додатковий поїзд Київ-Одеса Фото: ЕРА

Про це йдеться в повідомленні прес-служби компанії.

Повідомляється, що на всі вихідні липня призначено поїзд № 223/224 Київ-Одеса, який буде відправлятися 9, 15, 16, 22, 23, 29 і 30 липня. З Києва поїзд відправлятиметься о 7:54 і прибуватиме до Одеси о 17:51.

З Одеси поїзд відправлятиметься о 10:37 і прибуватиме до столиці України о 20:37. Він також буде робити зупинки на станціях Козятин, Вінниця, Жмеринка і Роздільна, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ПАТ "Укрзалізниця" та АТ "Чеські залізниці" уклали угоду, згідно з якою на сполученні Київ – Прага – Київ діє функція "квиток першої хвилини" — придбання перших трьох квитків зі знижкою до тисячі гривень.

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04 07 2017 07:59
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