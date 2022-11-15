ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИУкрзалізниця відкриває продаж квитків на новий рейс Харків — Хелм (Польща). Перший потяг вирушить вже післязавтра.
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Укрзалізниця запускає новий прямий рейс до Польщі з Харкова
Львівська залізниця. Фото: novyny.lviv.ua
Укрзалізниця відкриває продаж квитків на новий рейс №93/94 Харків — Хелм (Польща). Перший потяг вирушить вже післязавтра. Про це повідомила УЗ у своєму Телеграм-каналі.
Поїзд курсуватиме з Харкова 17, 19 листопада й надалі з 22 листопада по парних числах о 14:07 і прибуватиме до Хелма о 12:35. Зворотно рейс вирушатиме 18, 20 листопада та з 23 листопада по непарних числах о 16:00 з прибуттям до Харкова о 13:56.
У Хелмі після прибуття поїзда є зручна можливість пересадки на польські поїзди в напрямку Варшави.
Продаж квитків відкрито у застосунку УЗ, чат-боті Укрзалізниці та на її офіційному сайті.
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