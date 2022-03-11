"Укрзалізниця" запускає перший рейс до деокупованого Куп'янська

3 листопада в деокупований Куп'янськ, що на північному сході Харківської області, вирушає перший рейс рейкового автобуса з Харкова.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

"Це перший комбінований рейс "Укрзалізниці", де 95% дороги долається поїздом, а остання миля від зупинної платформи Осинове до Куп'янська — безкоштовними маршрутними автобусами місцевої громади. Відновлення підірваного залізничного мосту займе час, проте ми не відкладаємо й відновлюємо рух вже зараз. 60 тисяч людей таким чином матимуть стабільне та надійне сполучення", - голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін.

Прямий рейс №6605/6608 до зупинного пункту Осинове курсуватиме зі станції Харків-Пасажирський щодня о 06:15 прибуттям о 09:50. Зворотний рейс з Осинового о 16:21 прибуттям до Харкова о 19:35.

Вартість проїзду становить 43 грн.

Крім того, щодня двічі на добу курсуватиме залізничний шатл Осинове – Занки з можливістю зручної пересадки до станції Харків-Левада.

Детальний графік уже доступний.

Раніше повідомлялось, що "Укрзалізниця" збільшила обсяги перевезень зерна на понад 60%.