"Укрзалізниця" запускає перший рейс до деокупованого Куп'янська
Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".
"Це перший комбінований рейс "Укрзалізниці", де 95% дороги долається поїздом, а остання миля від зупинної платформи Осинове до Куп'янська — безкоштовними маршрутними автобусами місцевої громади. Відновлення підірваного залізничного мосту займе час, проте ми не відкладаємо й відновлюємо рух вже зараз. 60 тисяч людей таким чином матимуть стабільне та надійне сполучення", - голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін.
Прямий рейс №6605/6608 до зупинного пункту Осинове курсуватиме зі станції Харків-Пасажирський щодня о 06:15 прибуттям о 09:50. Зворотний рейс з Осинового о 16:21 прибуттям до Харкова о 19:35.
Вартість проїзду становить 43 грн.
Крім того, щодня двічі на добу курсуватиме залізничний шатл Осинове – Занки з можливістю зручної пересадки до станції Харків-Левада.
Детальний графік уже доступний.
Раніше повідомлялось, що "Укрзалізниця" збільшила обсяги перевезень зерна на понад 60%.
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