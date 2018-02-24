"Укрзалізниця" запускає поїзд з Києва на Донбас і Азовське узбережжям
Про це повідомляє в. о. голови правління публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" Євген Кравцов.
"Забезпечуємо цілорічне сполучення з Донбасом і Азовським узбережжям. ПАТ "Укрзалізниця" призначила курсування двогрупного поїзда Київ-Бердянськ-Покровськ. Поїзд #226/226-246/245 курсуватиме з 25 березня", – написав Кравцов.
За його словами, таким чином вдається уникнути проблемного питання щодо нічного сполучення 120-тисячного Бердянська та низки районів Донеччини зі столицею та іншими регіонами України.
Нагадаємо, в березні, коли відзначатиметься Міжнародний жіночий день, "Укрзалізниця" призначила 13 додаткових поїздів та додаткові рейси "Інтерсіті".
В ПАТ "Укрзалізниця" завершують коригувати графік руху поїздів у зв'язку з переходом на літній час і відкривають продаж квитків на дати відправлення після 25 березня.
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