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"Укрзалізниця" запускає поїзд з Києва на Донбас і Азовське узбережжям

В "Укрзалізниці" повідомили про запуск нового поїзда
Для забезпечення цілорічного сполучення з Донбасом і Азовським узбережжям ПАТ "Укрзалізниця" призначила курсування двогрупного поїзда Київ-Бердянськ-Покровськ з 25 березня.
"Укрзалізниця" запускає поїзд з Києва на Донбас і Азовське узбережжям Фото:unian.ua

Про це повідомляє в. о. голови правління публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" Євген Кравцов.

"Забезпечуємо цілорічне сполучення з Донбасом і Азовським узбережжям. ПАТ "Укрзалізниця" призначила курсування двогрупного поїзда Київ-Бердянськ-Покровськ. Поїзд #226/226-246/245 курсуватиме з 25 березня", – написав Кравцов.

За його словами, таким чином вдається уникнути проблемного питання щодо нічного сполучення 120-тисячного Бердянська та низки районів Донеччини зі столицею та іншими регіонами України.

Нагадаємо, в березні, коли відзначатиметься Міжнародний жіночий день, "Укрзалізниця" призначила 13 додаткових поїздів та додаткові рейси "Інтерсіті".

В ПАТ "Укрзалізниця" завершують коригувати графік руху поїздів у зв'язку з переходом на літній час і відкривають продаж квитків на дати відправлення після 25 березня.

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24 02 2018 23:58
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