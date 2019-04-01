"Укрзалізниця" запускає потяг з Харкова на Донбас

З Покровська поїзд вирушатиме о 09:20 та прибуватиме до Харкова о 14:49

ПАТ "Укрзалізниця" планує від 18 січня запустити новий потяг на Донбас сполученням Харків-Покровськ.

Із Покровська поїзд вирушатиме о 09:20 та прибуватиме до Харкова о 14:49. А зворотно він вирушатиме о 16:35 та прибуватиме до Покровська о 22:01, повідомила прес-служба "Укрзалізниці", інформує "Еспресо".

Зазначається, що потяг курсуватиме із зупинками на станціях Миколаївка-Донец, Богуславський, Павлоград-1, Лозова, Краснопавлівка та Лихачове.

За словами керівника "Укрзалізниці" Євгена Кравцова, новий поїзд сполучить Донбас із Харковом.

"Графік поїзда розроблений так, щоб пасажири, які прибуватимуть до Харкова, могли пересісти на поїзди, що курсують до інших регіонів України. Зокрема, у напрямку Києва, Львова, Одеси, Херсона, Новоолексіївки та інших міст", - сказав він.

Також, проект фінансового плану акціонерного товариства "Укрзалізниця" передбачає підвищення тарифів на пасажирські перевезення на 12% з 1 квітня 2019 року і на 12% з 1 жовтня 2019 року.