"Укрзалізниця" запускає потяг з Києва, Житомира та Чернігова в затоку і в Кароліно-Бугаз

Раніше пасажири подорожували в Одесу, а потім добиралися до місць відпочинку приміськими поїздами

"Укрзалізниця" продовжила маршрути двох поїздів далекого сполучення вздовж усього Чорноморського узбережжя Одеської області в Білгород-Дністровський.

Тепер пасажири отримають можливість безкоштовно подорожувати залізницею не тільки в Одесу, а й у Кароліно-Бугаз, Затоку і Білгород-Дністровський, повідомляє сайт "УЗ".

Поїзд №221/521-222/522 Київ, Житомир - Білгород-Дністровський з 5 червня 2017 року курсуватиме через день по непарних числах, із Білгород-Дністровського - по парних.

Поїзд №288/287 Чернігів, Київ - Білгород-Дністровський з 6 червня 2017 року курсуватиме через день по парних числах, у зворотному напрямку - по непарних.

"Раніше пасажири подорожували в Одесу, а потім добиралися до місць відпочинку приміськими поїздами, маршрутками або таксі. Тепер же наші поїзди відвезуть відпочивальників просто до моря", - зазначив директор з пасажирських перевезень і сервісу "УЗ" Ігор Романків.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" призначає на літній період додатковий швидкісний поїзд класу "Інтерсіті +" №761 / 762 сполученням Київ-Одеса-Київ.