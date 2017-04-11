"Укрзалізниця" запустила двоповерховий поїзд з Тернополя до Києва

У ньому 636 місць для пасажирів

У суботу, 4 листопада, з Тернополя до Києва вирушив двоповерховий швидкісний поїзд складом Skoda Vagonka.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

Окрім зупинок в обласних центрах, потяг зупинятиметься в невеликих містах Поділля: Козятині, Калинівці, Гнівані, Деражні та Волочиську.

Поїзд № 747 Київ – Тернопіль відправлятиметься зі станції Київ-Пасажирський о 17:24 та прибуватиме до Тернополя о 23:25. Назад відпралення з Тернополя о 04:06 та прибуття до Києва о 09:58.

Нагадаємо, за перший день дії проіндексованого тарифу на вантажоперевезення "Укралізниця" додатково отримала 15,9 млн грн.