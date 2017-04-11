CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ суботу, 4 листопада, з Тернополя до Києва вирушив двоповерховий швидкісний поїзд складом Skoda Vagonka.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Укрзалізниця" запустила двоповерховий поїзд з Тернополя до Києва
У ньому 636 місць для пасажирів
Фото: uz.gov.ua
Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".
Окрім зупинок в обласних центрах, потяг зупинятиметься в невеликих містах Поділля: Козятині, Калинівці, Гнівані, Деражні та Волочиську.
Поїзд № 747 Київ – Тернопіль відправлятиметься зі станції Київ-Пасажирський о 17:24 та прибуватиме до Тернополя о 23:25. Назад відпралення з Тернополя о 04:06 та прибуття до Києва о 09:58.
Нагадаємо, за перший день дії проіндексованого тарифу на вантажоперевезення "Укралізниця" додатково отримала 15,9 млн грн.
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04 11 2017 23:00 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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