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"Укрзалізниця" запустила двоповерховий поїзд з Тернополя до Києва

У ньому 636 місць для пасажирів
У суботу, 4 листопада, з Тернополя до Києва вирушив двоповерховий швидкісний поїзд складом Skoda Vagonka.
"Укрзалізниця" запустила двоповерховий поїзд з Тернополя до Києва Фото: uz.gov.ua

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

Окрім зупинок в обласних центрах, потяг зупинятиметься в невеликих містах Поділля: Козятині, Калинівці, Гнівані, Деражні та Волочиську.

Поїзд № 747 Київ – Тернопіль відправлятиметься зі станції Київ-Пасажирський о 17:24 та прибуватиме до Тернополя о 23:25. Назад відпралення з Тернополя о 04:06 та прибуття до Києва о 09:58.

Нагадаємо, за перший день дії проіндексованого тарифу на вантажоперевезення "Укралізниця" додатково отримала 15,9 млн грн.

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04 11 2017 23:00
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