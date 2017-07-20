"Укрзалізниця" запустила мобільний додаток для замовлення квитків на іOS В лютому "Укрзалізниця" запустила аналогічний додаток для мобільних пристроїв на базі Аndroid

У четвер, 20 липня, "Укрзалізниця" запустила додаток з продажу залізничних квитків для мобільних пристроїв на базі іOS.

Фото: iPress.ua / Михайло Гема

Очільник компанії Войцех Бальчун відзначив, що в лютому "Укрзалізниця" запустила аналогічний додаток для мобільних пристроїв на базі Аndroid. Нагадаємо, що ПАТ "Укрзалізниця" планує до кінця 2017 року обладнати залізничні вокзали терміналами самообслуговування з продажу квитків на потяги.

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