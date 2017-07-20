CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ четвер, 20 липня, "Укрзалізниця" запустила додаток з продажу залізничних квитків для мобільних пристроїв на базі іOS.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Укрзалізниця" запустила мобільний додаток для замовлення квитків на іOS
В лютому "Укрзалізниця" запустила аналогічний додаток для мобільних пристроїв на базі Аndroid
Фото: iPress.ua / Михайло Гема
Очільник компанії Войцех Бальчун відзначив, що в лютому "Укрзалізниця" запустила аналогічний додаток для мобільних пристроїв на базі Аndroid.
Нагадаємо, що ПАТ "Укрзалізниця" планує до кінця 2017 року обладнати залізничні вокзали терміналами самообслуговування з продажу квитків на потяги.
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20 07 2017 10:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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