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"Укрзалізниця" запустила продаж квитків на потяг "чотирьох столиць"
Ціни на квитки намагалися зробити максимально доступними
Фото: kvsz.com
Новим потягом уже з вересня можна подорожувати з Києва до Мінська, Вільнюса і Риги, повідомляє в. о. голови УЗ Євген Кравцов на своїй сторінці у Facebook.
Кравцов зазначив, що ціни на квитки "намагалися зробити максимально доступними".
Київ - Рига: - вагон купе - 2219,11 грн; - вагон СВ - 4428,17 грн. Київ - Вільнюс: - вагон купе - 1640,62 грн; - вагон СВ - 3271,78 грн. Київ - Мінськ: - вагон купе - 1853,98 грн; - вагон СВ - 3574,69 грн.
Раніше в "Укрзалізниці" назвали терміни запуску рейсу з Мукачева в Будапешт.
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30 08 2018 10:37 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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