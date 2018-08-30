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"Укрзалізниця" запустила продаж квитків на потяг "чотирьох столиць"

Ціни на квитки намагалися зробити максимально доступними
"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на потяг "чотирьох столиць".
"Укрзалізниця" запустила продаж квитків на потяг "чотирьох столиць" Фото: kvsz.com

Новим потягом уже з вересня можна подорожувати з Києва до Мінська, Вільнюса і Риги, повідомляє в. о. голови УЗ Євген Кравцов на своїй сторінці у Facebook.

Кравцов зазначив, що ціни на квитки "намагалися зробити максимально доступними".

Київ - Рига: - вагон купе - 2219,11 грн; - вагон СВ - 4428,17 грн. Київ - Вільнюс: - вагон купе - 1640,62 грн; - вагон СВ - 3271,78 грн. Київ - Мінськ: - вагон купе - 1853,98 грн; - вагон СВ - 3574,69 грн.

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30 08 2018 10:37
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