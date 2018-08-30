"Укрзалізниця" запустила продаж квитків на потяг "чотирьох столиць"

"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на потяг "чотирьох столиць".

Новим потягом уже з вересня можна подорожувати з Києва до Мінська, Вільнюса і Риги, повідомляє в. о. голови УЗ Євген Кравцов на своїй сторінці у Facebook.

Кравцов зазначив, що ціни на квитки "намагалися зробити максимально доступними".

Київ - Рига: - вагон купе - 2219,11 грн; - вагон СВ - 4428,17 грн. Київ - Вільнюс: - вагон купе - 1640,62 грн; - вагон СВ - 3271,78 грн. Київ - Мінськ: - вагон купе - 1853,98 грн; - вагон СВ - 3574,69 грн.

Раніше в "Укрзалізниці" назвали терміни запуску рейсу з Мукачева в Будапешт.