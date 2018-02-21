"Укрзалізниця" запустить "лист очікування" під час продажу квитків
Про це заявив в.о. голови правління компанії Євген Кравцов, передає "Громадське". Як пояснив чиновник, завдяки цій функції пасажири зможуть купувати квитки на потрібні їм напрямки, навіть якщо їх уже немає у відкритому продажі.
За словами Кравцова, завжди є певна кількість резервних квитків.
"Це державна, військова бронь. Ще частина повертає вже куплені квитки - до 10%. Найправильніший спосіб продати такі квитки - через waiting list. Коли людина реєструється, запитує напрямок, і коли квитки з'являються - має право викупити", - сказав в.о. голови "Укрзалізниці".
Кравцов пояснив, що така система працює за аналогом Telegram-ботів, які шукають вільні квитки. І зараз ведеться робота, щоб реалізувати цей проект на сайті УЗ.
Нагадаємо, що "Укрзалізниця" призупинила продаж квитків на дати після 25 березня у зв'язку з коригуванням графіка руху поїздів через перехід на літній час.
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