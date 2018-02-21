Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

"Укрзалізниця" запустить "лист очікування" під час продажу квитків

Така система працює за аналогом Telegram-ботів, які шукають вільні квитки
Під час продажу квитків на поїзд "Укрзалізниця" у 2018 році планує запустити так званий "лист очікування".
"Укрзалізниця" запустить "лист очікування" під час продажу квитків Фото:politforums.net

Про це заявив в.о. голови правління компанії Євген Кравцов, передає "Громадське". Як пояснив чиновник, завдяки цій функції пасажири зможуть купувати квитки на потрібні їм напрямки, навіть якщо їх уже немає у відкритому продажі.

За словами Кравцова, завжди є певна кількість резервних квитків.

"Це державна, військова бронь. Ще частина повертає вже куплені квитки - до 10%. Найправильніший спосіб продати такі квитки - через waiting list. Коли людина реєструється, запитує напрямок, і коли квитки з'являються - має право викупити", - сказав в.о. голови "Укрзалізниці".

Кравцов пояснив, що така система працює за аналогом Telegram-ботів, які шукають вільні квитки. І зараз ведеться робота, щоб реалізувати цей проект на сайті УЗ.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" призупинила продаж квитків на дати після 25 березня у зв'язку з коригуванням графіка руху поїздів через перехід на літній час.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 02 2018 20:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Кофі Аннан: соцмережі та інформаційні технології є загрозою демократії

Кофі Аннан: соцмережі та інформаційні технології є загрозою демократії

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.