Укрзалізниця запустить перший нічний потяг з вагонами-трансформерами
"Відправляємо у перший рейс швидкісний поїзд "Нічний експрес" №149 сполученням Київ-Івано-Франківськ. Фішка потягу — у нових вагонах-трансформерах, з яких сформовано його склад! Це нові вагони з меблями, що трансформуються, ми отримали наприкінці грудня минулого року. Вони дозволяють перевозити пасажирів як вагонами для сидіння, так і спальними вагонами", — написав глава "Укрзалізниці" Войцех Балчун у Facebook.
Балчув зазначив, що такий потяг може здійснювати три рейси за добу на маршрутах до 500 кілометрів, а на маршрутах до 800 — два.
"На цьому конкретному рейсі пасажири зекономлять і час у дорозі: замість теперішніх 11+ годин до Івано-Франківська буде менше 9-ти годин", — написав Балчун.
Нагадаємо, у 2016 році компанія "Укрзалізниці" отримала прибуток в розмірі 303 млн гривень при доходах 78,9 млрд гривень.
Зазначимо, ПАТ "Укрзалізниця" отримала дозвіл здійснити у 2017 році витрати на оплату капітальних інвестицій на першочергові напрямки у розмірі до 16 млрд грн до затвердження фінансового плану.
Раніше тарифний комітет Міністерства інфраструктури затвердив підвищення тарифів, яке було запропоноване "Укрзалізницею".
Нагадаємо, Кабмін погодив склад делегації для участі у переговорах з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) щодо укладення фінансової угоди за проектом модернізації "Укрзалізниці".
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