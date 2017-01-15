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Укрзалізниця запустить перший нічний потяг з вагонами-трансформерами

Потяг може здійснювати три рейси за добу на маршрутах до 500 кілометрів, а на маршрутах до 800 — два
Державна компанія "Укрзалізниця" 17 січня запустить перший нічний експрес з вагонами, в яких трансформуються меблі.
Укрзалізниця запустить перший нічний потяг з вагонами-трансформерами Фото: lviv-online.com

"Відправляємо у перший рейс швидкісний поїзд "Нічний експрес" №149 сполученням Київ-Івано-Франківськ. Фішка потягу — у нових вагонах-трансформерах, з яких сформовано його склад! Це нові вагони з меблями, що трансформуються, ми отримали наприкінці грудня минулого року. Вони дозволяють перевозити пасажирів як вагонами для сидіння, так і спальними вагонами", — написав глава "Укрзалізниці" Войцех Балчун у Facebook.

Балчув зазначив, що такий потяг може здійснювати три рейси за добу на маршрутах до 500 кілометрів, а на маршрутах до 800 — два.

"На цьому конкретному рейсі пасажири зекономлять і час у дорозі: замість теперішніх 11+ годин до Івано-Франківська буде менше 9-ти годин", — написав Балчун.

Нагадаємо, у 2016 році компанія "Укрзалізниці" отримала прибуток в розмірі 303 млн гривень при доходах 78,9 млрд гривень.

Зазначимо, ПАТ "Укрзалізниця" отримала дозвіл здійснити у 2017 році витрати на оплату капітальних інвестицій на першочергові напрямки у розмірі до 16 млрд грн до затвердження фінансового плану.

Раніше тарифний комітет Міністерства інфраструктури затвердив підвищення тарифів, яке було запропоноване "Укрзалізницею".

Нагадаємо, Кабмін погодив склад делегації для участі у переговорах з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) щодо укладення фінансової угоди за проектом модернізації "Укрзалізниці".

 
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15 01 2017 11:38
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