"Укрзалізниця" запустить поїзди у Відень та Варну
"Сьогодні "Укрзалізниця" з'єднує Київ з п'ятьма столицями наших західних сусідів: Прагою, Братиславою, Будапештом, Варшавою, Бухарестом. Стартує поїзд Ковель-Хелм, а з 15 червня ми запускаємо сполучення Львів-Варна, який пройде також через Івано-Франківськ і Чернівці. Це має зробити зручнішими поїздки наших громадян на пляжі сонячної Болгарії. Незабаром має почати курсувати друга пара поїздів Hyundai Rotem сполученням Київ-Перемишль, маршрут яких пройде через Вінницю, Хмельницький і Тернопіль. Зараз працюємо над тим, щоб уже з грудня цього року запрацювало безпересадкове сполучення Київ-Відень", - повідомив на своїй сторінці у Facebook голова компанії Войцех Бальчун, коментуючи плани УЗ у зв'язку зі скасуванням віз.
Зараз у Варну залізницею з України можна потрапити тільки на поїзді Мінськ - Варна. До Відня поїздів немає.
Нагадаємо, що з 11 червня громадяни України подорожують у країни Євросоюзу (крім Великобританії та Ірландії) без віз.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Від дитинства до останніх років: унікальні фото з життя Любомира Гузара
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа