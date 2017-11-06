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"Укрзалізниця" запустить поїзди у Відень та Варну

Бальчун поділився планами на майбутнє
"Укрзалізниця" з 15 червня запускає залізничне сполучення між Львовом і Варною, а до кінця року зробить можливим безпересадкове сполучення між Києвом та Віднем.
"Укрзалізниця" запустить поїзди у Відень та Варну Фото: capital.ua

"Сьогодні "Укрзалізниця" з'єднує Київ з п'ятьма столицями наших західних сусідів: Прагою, Братиславою, Будапештом, Варшавою, Бухарестом. Стартує поїзд Ковель-Хелм, а з 15 червня ми запускаємо сполучення Львів-Варна, який пройде також через Івано-Франківськ і Чернівці. Це має зробити зручнішими поїздки наших громадян на пляжі сонячної Болгарії. Незабаром має почати курсувати друга пара поїздів Hyundai Rotem сполученням Київ-Перемишль, маршрут яких пройде через Вінницю, Хмельницький і Тернопіль. Зараз працюємо над тим, щоб уже з грудня цього року запрацювало безпересадкове сполучення Київ-Відень", - повідомив на своїй сторінці у Facebook голова компанії Войцех Бальчун, коментуючи плани УЗ у зв'язку зі скасуванням віз.

Зараз у Варну залізницею з України можна потрапити тільки на поїзді Мінськ - Варна. До Відня поїздів немає.

Нагадаємо, що з 11 червня громадяни України подорожують у країни Євросоюзу (крім Великобританії та Ірландії) без віз.

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11 06 2017 20:39
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