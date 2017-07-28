"Укрзалізниця" запустить ще один поїзд "Київ - Перемишль"

"Укрзалізниця" призначила другий поїзд "Київ - Перемишль" з 24 серпня.

"Укрзалізниця" призначила другу пару поїздів "Інтерсіті+" №715/716 "Київ, Львів - Перемишль". Вона буде курсувати з 24 серпня 2017 через Вінницю, Хмельницький і Тернопіль... Поїзд №715 відправлятиметься зі станції "Київ-Пасажирський" о 06:52 і прибуватиме до Перемишля о 15:05. Поїзд №716 відправлятиметься зі станції "Перемишль" о 13:07 і прибуватиме на ст. "Київ-Пасажирський" о 23:10", - повідомляє прес-служба УЗ.

"Другий поїзд у напрямку Перемишля - це оперативна реакція на зростаючий попит у цьому напрямку. Це частина системної і масштабної роботи з розвитку залізничного пасажирського сполучення Україна - Європейський Союз. Окрім того, цей поїзд дасть можливість жителям Вінниці, Хмельницького та Тернополя швидко і комфортно подорожувати в Європу", - зазначив голова УЗ Войцех Бальчун.

Нагадаємо, що потяг Інтерсіті+ Київ-Перемишль курсує із 23 грудня щоденно складом швидкісного електропоїзда виробництва Hyundai Rotem. Відстань з Києва до Перемишля поїзд долає лише за 7 год 40 хв, а зворотно – за 7 год 07 хв, а тривалість поїздки зі Львова до Перемишля становитиме 2 год. 8 хв.

Вартість проїзду з Києва до Перемишля у вагонах І класу становить орієнтовно 574 грн, ІІ класу – 406 грн, зі Львова до Перемишля у вагонах І класу – 235 грн, ІІ класу – 172 грн.