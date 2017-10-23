"Укрзалізниця" запустить в листопаді поїзд "Інтерсіті+" Київ – Тернопіль

Поїзд курсуватиме щоденно, окрім понеділка з Києва та вівторка з Тернополя

"Укрзалізниця" призначила курсування нового швидкісного поїзда "Інтерсіті" № 747/748 Київ – Тернопіль – Київ з 3 листопада.

Поїзд курсуватиме щоденно, окрім понеділка з Києва та вівторка з Тернополя, повідомляє прес-служба держкомпанії.

Поїзд № 747 відправлятиметься зі станції Київ-Пасажирський з 3 листопада о 17:24 та прибуватиме до Тернополя о 23:25.

На маршруті прямування поїзд зупинятиметься на таких станціях: Козятин-1 (19:05-19:06), Калинівка-1 (19:38-19:39), Вінниця (19:57-20:00), Гнівань (20:20-20:21), Деражня (21:19-21:20) Хмельницький (21:50-21:53), Волочиськ (22:39-22:40).

Поїзд № 748 відправлятиметься зі станції Тернопіль з 4 листопада о 04:06 та прибуватиме на станцію Київ-Пасажирський о 09:58.

На маршруті прямування поїзд зупинятиметься на таких станціях: Волочиськ (04:51-04:52), Хмельницький (05:42-05:45), Деражня (06:10-06:11), Гнівань (07:08-07:09), Вінниця (07:27-07:30), Калинівка-1 (07:45-07:46) та Козятин-1 (08:16-08:17).

Нагадаємо, що з 16 до 27 жовтня швидкісні поїзди "Інтерсіті+" Київ–Перемишль курсуватимуть лише до станцій "Медика" у Польщі та "Львів" в Україні.