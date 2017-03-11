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Укрзалізниця заробила за день з новими тарифами майже 16 млн грн

Гроші перераховані на окремий рахунок для інвестицій
За перший день дії проіндексованого тарифу на вантажоперевезення Укралізниця додатково отримала 15,9 млн грн.
Укрзалізниця заробила за день з новими тарифами майже 16 млн грн Фото: з вільних джерел

Всі кошти перераховані в повному обсязі на окремий рахунок для інвестицій, "як це було обіцяно нашим партнерам", - повідомив на своїй Facebook-сторінці директор з економіки та фінансів УЗ Андрій Рязанцев.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро 1 листопада повідомило про підозру чотирьом особам у заволодінні більш як 20 млн грн державного підприємства "Укрзалізничпостач" (нині - філія "Укрзалізниці").

Раніше, ПАТ "Укрзалізниця" скасувала торги на закупівлю шести пасажирських дизельних поїздів для регіональних перевезень в тривагонному складі на очікувану суму 1,062 мільярдів гривень.

 
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03 11 2017 10:57
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