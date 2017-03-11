НОВИНИЗа перший день дії проіндексованого тарифу на вантажоперевезення Укралізниця додатково отримала 15,9 млн грн.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Укрзалізниця заробила за день з новими тарифами майже 16 млн грн
Гроші перераховані на окремий рахунок для інвестицій
Фото: з вільних джерел
Всі кошти перераховані в повному обсязі на окремий рахунок для інвестицій, "як це було обіцяно нашим партнерам", - повідомив на своїй Facebook-сторінці директор з економіки та фінансів УЗ Андрій Рязанцев.
Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро 1 листопада повідомило про підозру чотирьом особам у заволодінні більш як 20 млн грн державного підприємства "Укрзалізничпостач" (нині - філія "Укрзалізниці").
Раніше, ПАТ "Укрзалізниця" скасувала торги на закупівлю шести пасажирських дизельних поїздів для регіональних перевезень в тривагонному складі на очікувану суму 1,062 мільярдів гривень.
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03 11 2017 10:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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