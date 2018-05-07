"Укрзалізниця" збільшила кількість поїздів до Азовського моря

"Укрзалізниця" удвічі збільшила кількість рейсів поїздів до Азовського моря.

Збільшено кількість рейсів поїзда Київ–Бердянськ, повідомляє прес-служба підприємства.

Так, від 6 липня до 22 серпня потяг курсуватиме щоденно. З Києва поїзд вирушатиме о 19:38 та прибуватиме до Бердянська о 10:45. У зворотному напрямку відправлення з Бердянська о 17:05 та прибуття до Києва о 10:26.

Поїзд зупинятиметься на станціях ім. Тараса Шевченка, Знам’янка, П’ятихатки, Дніпро-Головний та інших.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" підвищила тарифи на залізничні пасажирські перевезення на 12%.