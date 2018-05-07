CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ"Укрзалізниця" удвічі збільшила кількість рейсів поїздів до Азовського моря.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Укрзалізниця" збільшила кількість поїздів до Азовського моря
Збільшено кількість рейсів поїзда Київ–Бердянськ
Фото: iPress.ua / Михайло Гема
Збільшено кількість рейсів поїзда Київ–Бердянськ, повідомляє прес-служба підприємства.
Так, від 6 липня до 22 серпня потяг курсуватиме щоденно. З Києва поїзд вирушатиме о 19:38 та прибуватиме до Бердянська о 10:45. У зворотному напрямку відправлення з Бердянська о 17:05 та прибуття до Києва о 10:26.
Поїзд зупинятиметься на станціях ім. Тараса Шевченка, Знам’янка, П’ятихатки, Дніпро-Головний та інших.
Нагадаємо, що "Укрзалізниця" підвищила тарифи на залізничні пасажирські перевезення на 12%.
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