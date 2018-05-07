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"Укрзалізниця" збільшила кількість поїздів до Азовського моря

Збільшено кількість рейсів поїзда Київ–Бердянськ
"Укрзалізниця" удвічі збільшила кількість рейсів поїздів до Азовського моря.
"Укрзалізниця" збільшила кількість поїздів до Азовського моря Фото: iPress.ua / Михайло Гема

Збільшено кількість рейсів поїзда Київ–Бердянськ, повідомляє прес-служба підприємства.

Так, від 6 липня до 22 серпня потяг курсуватиме щоденно. З Києва поїзд вирушатиме о 19:38 та прибуватиме до Бердянська о 10:45. У зворотному напрямку відправлення з Бердянська о 17:05 та прибуття до Києва о 10:26.

Поїзд зупинятиметься на станціях ім. Тараса Шевченка, Знам’янка, П’ятихатки, Дніпро-Головний та інших.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" підвищила тарифи на залізничні пасажирські перевезення на 12%.

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05 07 2018 09:19
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