"Укрзалізниця" збирається встановити близько 200 камер відеоспостереження і надати доступ до відзнятого матеріалу правоохоронцям.

"Ми ведемо переговори з організаціями, наприклад, з "Укрзалізницею". Вони зацікавилися цим питанням і планують встановити у себе камери, близько 200 штук, на залізничному вокзалі і навколо, на прилеглих територіях, і вивести відео з цих камер на місто і нам. Вони будуть і свої питання вирішувати (функціонування вокзалу, залізниці), плюс ми зможемо користуватися цією інформацією для відпрацювання пригод", - сказав голова київської поліції Андрій Крищенко в інтерв'ю 112.ua.

За його словами, це сприятиме запобіганню порушень - оператори будуть спостерігати і в разі необхідності поліція зможе відреагувати.

"Зі стадіонами ми теж домовились: вивели їх камери до нас. Відео фіксується, і ми отримуємо доступ", - зазначив глава столичної поліції.

Нагадаємо, Київський апеляційний адміністративний суд у середу, 18 жовтня,підтвердив незаконність передачі "Укрзалізниці" з підпорядкування Мінінфраструктури в підпорядкування Мінекономрозвитку.



