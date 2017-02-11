Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

"Укрзалізниця" збирається встановити близько 200 камер відеоспостереження

Столичним поліцейським мають намір надати доступ до відзнятого матеріалу
"Укрзалізниця" збирається встановити близько 200 камер відеоспостереження і надати доступ до відзнятого матеріалу правоохоронцям.
"Укрзалізниця" збирається встановити близько 200 камер відеоспостереження Фото: promin.cv.ua

"Ми ведемо переговори з організаціями, наприклад, з "Укрзалізницею". Вони зацікавилися цим питанням і планують встановити у себе камери, близько 200 штук, на залізничному вокзалі і навколо, на прилеглих територіях, і вивести відео з цих камер на місто і нам. Вони будуть і свої питання вирішувати (функціонування вокзалу, залізниці), плюс ми зможемо користуватися цією інформацією для відпрацювання пригод", - сказав голова київської поліції Андрій Крищенко в інтерв'ю 112.ua.

За його словами, це сприятиме запобіганню порушень - оператори будуть спостерігати і в разі необхідності поліція зможе відреагувати.

"Зі стадіонами ми теж домовились: вивели їх камери до нас. Відео фіксується, і ми отримуємо доступ", - зазначив глава столичної поліції.

Нагадаємо, Київський апеляційний адміністративний суд у середу, 18 жовтня,підтвердив незаконність передачі "Укрзалізниці" з підпорядкування Мінінфраструктури в підпорядкування Мінекономрозвитку.


 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 11 2017 18:21
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Друзенко: Бійці під Іловайськом могли вижити, але через відсутність медиків просто стекли кров

Друзенко: Бійці під Іловайськом могли вижити, але через відсутність медиків просто стекли кров'ю

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.