Укрзалізниця з'єднає новим поїздом Литву і Латвію вперше за 13 років

Завдяки запуску поїзда "чотирьох столиць" Київ - Мінськ - Вільнюс - Рига, який почне курсувати з 28 вересня, країни Балтії з'єднаються повноцінним залізничним сполученням, яке було припинено на початку 2005 року, коли був скасований поїзд Вільнюс-Рига.

Єдиним поїздом, який зараз курсує між країнами Балтії, є електричка Рига-Валга, яка заїжджає з Латвії в прикордонне естонське місто, повідомляє галузевий портал ЦТС.

У Валзі пасажири можуть пересідати на естонський поїзд, який йде до Тарту і Таллінна. Однак пересадка є витратною за часом, оскільки пасажирам доводиться чекати кілька годин. Зважаючи на це, багато хто користується автобусами, які курсують між Вільнюсом, Ригою і Таллінном.

Залізничне сполучення між столицями країн Балтії почало згортатися ще в кінці 1990-х років, коли був скасований поїзд Таллінн-Вільнюс. До початку 2005 року курсував поїзд Вільнюс-Рига, але і він був скасований. Деякий час в літній період між столицями курсували нерегулярні туристські поїзди, та й вони згодом були скасовані. У 2011 році латвійська залізнична компанія Latvijas dzelzceļš запустила електричку з Риги в Валгу. Зараз країни Балтії мають міжнародне залізничне сполучення переважно з Росією (Москва, Санкт-Петербург) і Білоруссю (Мінськ). Винятком є ​​Литва, яка також має залізничне сполучення з Польщею.

Нагадаємо, що залізничне сполучення між Україною та країнами Балтії було припинено в кінці 2000-х років. Наприклад, в 1990-х курсували потяги Рига-Київ, Рига-Одеса, Рига-Львів/Трускавець і Рига-Сімферополь. Поїзд з Риги до Криму було скасовано останнім в кінці 2000-х років.

Нагадаємо, що Укрзалізниця планує запустити потяг Київ - Мінськ - Вільнюс - Рига вже 28 вересня. Він курсуватиме щотижня. У складі поїзда буде 10 вагонів, з них 9 купе і 1 класу люкс. У 6 вагонах купе будуть розділені на чоловічі і жіночі. Потяг долатиме маршрут в одну сторону за 19 годин. Крім того, маршрут поїзда планують продовжити до столиці Естонії - міста Таллінн.

Зазначимо, що раніше заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк заявляв, що вартість квитка в Ригу у вагоні купе складе близько 1 855 грн (близько €59).