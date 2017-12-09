"Укрзалізниця" змінить порядок перетину кордону на "Інтерсіті" через інцидент з Саакашвілі
В поїзді "Інтерсіті", що перетинає українсько-польський кордон, діє окремий порядок митного контролю, який здійснюється під час руху - це експериментальна модель, яка була введена, щоб пасажири швидше перетинали кордон.
"Нам потрібно буде вивчити її і, можливо, підкоригувати, щоб не було лазівок для окремих пасажирів. Окрім цього випадку, у нас, на жаль, бувають ситуації, коли особи, які мають невідповідні документи або підроблені, і не мають права в'їзду в Україну, намагаються це зробити. Тоді їх знімають з поїзда після проходження кордону", - заявив в. о. голови УЗ Євген Кравцов, повідомляють Українські новини.
На запитання, чи можна було так вчинити з колишнім президентом Грузії Михайлом Саакашвілі, він відповів: УЗ узагалі не мала права пускати його на борт.
Кравцов наголосив, що позиція і дії з боку персоналу "Укрзалізниці" були абсолютно законними, були виконані всі інструкції. Крім того, на цей момент УЗ компенсувала близько 50 тис. гривень пасажирам, які постраждали через затримку поїзда.
Нагадаємо, потяг № 715 Перемишль – Київ було затримано більш як на дві години через те, що позбавлений громадянства України Міхеіл Саакашвілі вирішив прямувати до України і не хотів полишати потяг.
Спочатку Міхеїл Саакашвілі збирався перетнути кордон в пункті Краковець пішки, потім вирішив сісти на потяг Перемишль-Київ, але потяг не випустили з вокзалу. Тоді Саакашвілі заявив, що знову іде в Краковець, але поїхав в Шегині. Однак польські прикордонники повідомили, що пункт пропуску працювати не буде, оскільки Україна закрила кордон.
Згодом стало відомо, що Міхеіл Саакашвілі вже на українській стороні. Натовп виніс його через кордон.
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