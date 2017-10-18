"Укрзалізниця" знову підпорядковуватиметься Мінінфраструктури

Київський апеляційний адміністративний суд у середу, 18 жовтня, підтвердив незаконність передачі "Укрзалізниці" з підпорядкування Мінінфраструктури в підпорядкування Мінекономрозвитку.

"У судовому засіданні ім'ям України проголошено визначення, згідно з яким апеляційні скарги КМУ і Мінекономрозвитку залишені без задоволення. Рішення суду вже набуло чинності!", - написав міністр інфраструктури Володимир Омелян у Facebook.

Як відомо, 19 січня Кабінет міністрів на позачерговому засіданні затвердив новий устав ПАТ "Укрзалізниця", згідно з яким, Міністерство інфраструктури втратило право бути органом управління УЗ.

Повідомлялося, що "Укрзалізниця" перейшла в управління Кабінету міністрів України для підвищення ефективності її корпоративного управління.

Тоді очільник Міністерства інфраструктури Володимир Омелян запевняв, що керівництво "Укрзалізниці" не виконало план реформування підприємства, який було представлено у липні минулого року.

У свою чергу прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час засідання уряду публічно підтримав екс-голову "Укрзалізниці" Войцеха Бальчуна в конфлікті з міністром Володимиром Омеляном.

Екс-голова "Укрзалізниці" Войцех Бальчун у серпні подав у відставку через особисті обставини. Міністр Омелян заявив, що Бальчун втік з України.