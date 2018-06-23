"Укрзалізниця" звинувачує Крюківський вагонзавод у завищенні цін на пасажирські вагони

За два роки завод підвищив ціни на вагони для "Укрзалізниці" на 65 %

ПАТ "Укрзалізниця" вважає економічно необґрунтованим зростання вартості пасажирських вагонів виробництва Крюківського вагонобудівного заводу (КВБЗ, Полтавська область), зазначаючи, що за останні два роки зростання цін сягнуло 65%.

Як повідомляють у відомстві в суботу, згідно з підписаною угодою КВБЗ з "УЗ" у липні 2016 року, вартість купейного пасажирського вагона спального типу моделі 61-779 становила понад 16,9 млн грн (із ПДВ), за договором від квітня 2017 року – більше ніж 23,3 млн грн (із ПДВ), а у травні 2018 року цінова пропозиція вітчизняного виробника на цей вагон у ProZorro сягнула 28,044 млн грн.

"Таким чином, користуючись монопольним становищем, Крюківський вагонзавод за останні два роки підвищив ціни на вагони на 65,4% в національній валюті, а в доларовому еквіваленті – на 57%", – заявляють в "Укрзалізниці".

Окрім цього йдеться, що ціни на вагони КВБЗ у період із липня 2016-го по травень 2018 року зростали вдвічі швидше, ніж ціни виробників промислової продукції. При цьому "Укрзалізниця" посилається на дані Держстату, згідно з якими індекс цін на продукцію машинобудування за відповідний період зріс лише на 29,4%, а загальний індекс цін виробників – на 42,2%. Крім того, за цей період курс долара зріс на 5,6%, а інфляція у країні становила 27,2%.

"Отже, таке суттєве підвищення вартості пасажирського вагона не має жодного економічного обґрунтування", – резюмує "Укрзалізниця".

Для ілюстрації твердження, що ціни КВБЗ вищі, ніж в інших виробників, "Укрзалізниця" порівнює їх із цінами російського Тверського вагонобудівного заводу.

"Наприклад, якщо у 2017 році вартість вагону у вітчизняного виробника становила понад $1,070 млн, то, наприклад, Тверський вагонзавод у 2017 році продавав свої вагони РЗ за $825 тис., що на 30% дешевше, ніж КВБЗ. Це також свідчить про суттєве завищення вартості продукції КВБЗ", – стверджують в "Укрзалізниці".

Там наголошують, що "підтримка національного виробника та розвиток української економіки, безумовно, пріоритетне завдання для такої системоутворюючої компанії, як "Укрзалізниця".

"Водночас вітчизняний виробник не повинен використовувати своє монопольне становище заради отримання надприбутків і має формувати економічно обґрунтовану ціну на свою продукцію, інакше в програші залишаться пасажири – через невиправдані апетити КВБЗ в парк "Укрзалізниці" надійде менше вагонів", – йдеться у прес-релізі.

У 2018 році "Укрзалізниця" планує придбати 54 нові пасажирські вагони, здійснити капітально-відновлювальний ремонт ще 150. Усі ці вагони обладнають системами кондиціонування повітря.

У 2017 році КВБЗ поставив "Укрзалізниці" 50 пасажирських вагонів.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" надала публічний доступ до інформації про свої фінансові операції.

Кабінет Міністрів України затвердив кандидатури членів Наглядової ради ПАТ "Укрзалізниця", внесені Міністром Кабінету Міністрів України Олександром Саєнком.