"Укрзалізниця" звинуватила ОККО у завищенні цін на дизпаливо
Про це повідомляється на сайті "УЗ".
"Спроби приватного підприємства безпідставно підняти ціну завдають шкоди державному перевізнику і шкодять перевізним процесам", - йдеться в повідомленні.
В "УЗ" зазначили, що "ОККО-Бізнес Контракт" має чинний контракт з філією ПАТ - Центр забезпечення виробництва - на постачання 10 тис. тонн дизельного палива, укладений 28 лютого 2017 року. Водночас, підприємство відмовилося виконувати умови контракту, мотивуючи це низькою ціною, і вимагало підняти ціну до 21,671 тис. грн/т (пропозиція від 19 червня), тоді як за даними OilNews оптові ціни опустилися нижче ніж 20,5 тис. грн/т.
"Таке економічно необґрунтоване підвищення відразу було б розцінене правоохоронними органами, як завдання збитків державному підприємству у розмірі 11 млн грн", - наголошується в повідомленні.
14 червня Центр забезпечення виробництва надав рознарядку підприємству на відвантаження 10 тис. тонн пального. За умовами договору, ця рознарядка має бути виконана до 20 червня 2017 року включно. Водночас, як заявили в "УЗ", жодної тонни пального відвантажено не було, а 21 червня, коли філія ЦОП вже могла виставити штрафні санкції за його невиконання, було отримано рішення суду за позовом "ОККО-Бізнес Контракт" з підняття ціни, згідно з яким сторонам заборонено вчиняти будь-які дії щодо цього контракту.
"Окремі постачальники дизпалива для потреб "Укрзалізниці" враховують ринкову ціну тільки в разі її збільшення і відмовляються коригувати ціну поставок, коли відповідна ринкова ціна знижується", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в листопаді 2016 року Антимонопольний комітет зобов'язав ПАТ "Укрзалізниця" в особі її філії "Центр забезпечення виробництва" скасувати рішення про допуск "ВОГ Аеро Джет" до аукціону по закупівлі 4,2 тисячі тонн дизпалива з очікуваною вартістю 88,5 млн гривень.
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