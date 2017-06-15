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"Укрзалізницю" підозрюють в закупівлі в "ДНР" і "ЛНР"

У рамках справи проведено 28 обшуків
Головна військова прокуратура в рамках справи за статтею про фінансування тероризму провела 28 одночасних обшуків житла і приміщень підприємств, в тому числі "Укрзалізниці".
"Укрзалізницю" підозрюють в закупівлі в "ДНР" і "ЛНР" Фото:112.ua

"Встановлено, що низка комерційних підприємств і посадових осіб публічного акціонерного товариства "Укрзалізниця" організували постачання продукції підприємств, розташованих в "ЛНР"/"ДНР", для потреб ПАТ "Укрзалізниця", з виведенням державних коштів шляхом оплати через низку фіктивних підприємств у бюджети псевдореспублік", - повідомляють на сайті Генпрокуратури.

Крім того, як сказано в повідомленні, "зазначені особи в співучасті і в інтересах Російської Федерації, як представники російських підприємств (в тому числі Федеральної Вантажної Компанії, яка перебуває під санкціями України), за сприяння посадових осіб ПАТ "Укрзалізниця" вчинили дії щодо зменшення тарифів для російських компаній під час укладання договорів транзитних вантажних залізничних перевезень територією України".

Нагадаємо, 13 червня Генеральна прокуратура України проводила обшук в будівлі Укрзалізниці для фіксації фактів розкрадання великої суми коштів, що належать компанії.

 
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15 06 2017 17:36
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