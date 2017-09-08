"Укрзалізницю" зобов'язали виплатити російському банку $17 млн боргу

Зобов'язання по кредиту перейшли до компанії від Південно-Західної залізниці

Суд зобов'язав Укрзалізницю погасити борг перед російським Промінвестбанком на $12,6 млн і 121,3 млн грн.

Таке рішення виніс Господарський суд Києва 26 липня, інформують "Українські новини".

У грудні 2011 року між Промінвестбанком та Південно-Західною залізницею було укладено кредитний договір, за умовами якого банк надав кредит на $12,5 млн.

Як повідомив банк, позичальник не виконував свої зобов'язання по сплаті відсотків, в зв'язку з чим станом на 24 квітня 2017 роки постала заборгованість в сумі $12,585 млн і 121,255 млн грн, що складається з заборгованості по кредиту $12,5 млн, заборгованості по прострочених відсотках $85 тис., пеня 98,8 млн грн, пеня за відсотками 686,9 тис. грн, 3% річних по тілу кредиту 21 млн грн, 3% річних за відсотками 189,5 тис. грн і штраф 530 тис. грн.

Також наголошується, що у зв'язку зі створенням ПАТ "Українська залізниця", згідно з чинним законодавством, усі права та обов'язки Південно-Західної залізниці за кредитним договором перейшли до Укрзалізниці.

26 липня суд задовольнив позов банку і зобов'язав "Укрзалізницю" погасити заборгованість.

Довідка:

Промінвестбанк заснований в 1992 році і контролюється російським Зовнішекономбанком (ЗЕБ).

У березні 2017 го РНБО ввело санкції проти банків з російським державним капіталом.

2016 рік ПІБ закінчив зі збитками 5,8 млрд грн, 1-й квартал зі збитком 170,4 млн грн. За даними НБУ, на 1 квітня за розміром активів банк займав 13-е місце (25,6 млрд грн) серед 90 діючих банків.