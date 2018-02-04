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Уламки китайського космічного корабля впали на Землю

Більшість елементів космічного апарату розпалися під час входження в атмосферу Землі
Уламки китайського космічного корабля Tiangong-1, які не згоріли в щільних шарах атмосфери, впали на Землю.
Уламки китайського космічного корабля впали на Землю Фото: FRAUNHOFER FHR / HANDOUT / EPA

Станція увійшла в атмосферу Землі о 3:15 за Києвом, - повідомляє ВВС з посиланням на китайське космічне агентство

Більшість елементів космічного апарату розпалися під час входження в атмосферу Землі над південною частиною Тихого океану.

Астроном Джонатан Макдавел із Гарвардсько-Смітсонівського центру астрофізики припустив, що станція впала на північний захід від Таїті.

Космічний корабель Tiangong-1 або Heavenly Palace 1 довжиною 10,4 метра запустили у 2011 році для проведення експериментів зі стикування на орбіті в рамках амбітної космічної програми Китаю, метою якої є розміщення постійної станції на орбіті до 2023 року.

Раніше передбачалося, що уламки Tiangong-1 впадуть на Землю 2 квітня.

Нагадаємо, в жовтні 2017 року стало відомо, що китайська космічна станція "Тяньгун-1" безконтрольно падає на Землю.

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02 04 2018 09:37
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