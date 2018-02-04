Уламки китайського космічного корабля впали на Землю

Більшість елементів космічного апарату розпалися під час входження в атмосферу Землі

Уламки китайського космічного корабля Tiangong-1, які не згоріли в щільних шарах атмосфери, впали на Землю.

Станція увійшла в атмосферу Землі о 3:15 за Києвом, - повідомляє ВВС з посиланням на китайське космічне агентство

Більшість елементів космічного апарату розпалися під час входження в атмосферу Землі над південною частиною Тихого океану.

Астроном Джонатан Макдавел із Гарвардсько-Смітсонівського центру астрофізики припустив, що станція впала на північний захід від Таїті.