ПОЛІТИКА НОВИНИПравлячий блок Християнсько-демократичний союз / Християнсько-соціальний союз лідирує на виборах до німецького Бундестагу. Ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" отримала 13%.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Партія Меркель лідирує на виборах до Бундестагу, ультраправі отримали 13%, – екзит-пол
Прохідний бар'єр долають шість політичних сил
Фото: reuters.com
Про це свідчать результати екзит-полів.
Правлячий блок отримав 33,5% голосів, а Соціал-демократична партія – 21%.
Фото: twitter.com/ZDFheute
Згідно із прогнозом інституту досліджень громадської думки Infratest-dimap, пише DW, прохідний бар'єр долають шість політичних сил:
- блок Християнсько-демократичний союз / Християнсько-соціальний союз – 32,5%
- Соціал-демократична партія Німеччини – 20%
- "Альтернатива для Німеччини" – 13,5%
- Вільна демократична партія – 10,5%
- "Союз 90 / Зелені" – 9,5%
- Ліва партія – 9%
- інші партії – менше 5%.
Нагадаємо, в Німеччині 24 вересня обирали Бундестаг. Вибори визначать, які партії керуватимуть у країні наступні чотири роки.
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