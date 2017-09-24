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Партія Меркель лідирує на виборах до Бундестагу, ультраправі отримали 13%, – екзит-пол

Прохідний бар'єр долають шість політичних сил
Правлячий блок Християнсько-демократичний союз / Християнсько-соціальний союз лідирує на виборах до німецького Бундестагу. Ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" отримала 13%.
Партія Меркель лідирує на виборах до Бундестагу, ультраправі отримали 13%, – екзит-пол Фото: reuters.com

Про це свідчать результати екзит-полів.

Правлячий блок отримав 33,5% голосів, а Соціал-демократична партія – 21%.


Фото: twitter.com/ZDFheute

Згідно із прогнозом інституту досліджень громадської думки Infratest-dimap, пише DW, прохідний бар'єр долають шість політичних сил:

  • блок Християнсько-демократичний союз / Християнсько-соціальний союз – 32,5%
  • Соціал-демократична партія Німеччини – 20%
  • "Альтернатива для Німеччини" – 13,5%
  • Вільна демократична партія – 10,5%
  • "Союз 90 / Зелені" – 9,5%
  • Ліва партія – 9%
  • інші партії – менше 5%.

Нагадаємо, в Німеччині 24 вересня обирали Бундестаг. Вибори визначать, які партії керуватимуть у країні наступні чотири роки.

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