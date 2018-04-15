Ультраправі вийшли на демонстрацію в польському Гданську, – ФОТО

Центром Гданська у суботу, 14 квітня, пройшлися представники Національно-радикального табору (Obóz Narodowo-Radykalny).

Як повідомляє wyborcza.pl, у марші взяли участь вбрані в чорне маніфестанти, які вигукували націоналістичні гасла як "Знайдемо кий на левацьку рожу", "Смерть ворогам вітчизни", "Віра, боротьба, націоналізм, вдар, вдар у капіталізм".

Марш був присвяченій 84-ій річниці створення організації, після маршу ультраправі зібралися в залі Гданської судноверфі.

У містян викликали обурення як і сама демонстрація, так і те, що місцем для урочистостей вибрали Гданську судноверф, відому проведенням страйку 1980 року, який очолив Лех Валенса.

Маршем на своїй сторінці у Twitter обурився і сам екс-президент Польщі Лех Валенса.

Мітинг виявився несподіваним для міської влади. Там пояснили, що в заявці про марш була нечітко вказана мета заходу і заявку подала стороння людина.

Мер міста випустив спеціальне звернення з цього приводу. За його словами, у заявці йшла мова про мітинг, присвячений "національній незалежності в польському публічному просторі".

"Якщо ви запитаєте мене, чи знали ми про людей, яких учора можна було побачити маршируючими на вулицях нашого міста під прапором ONR – відповідь ні", – заявив мер Павел Адамович.



Фото: wyborcza.pl



Фото: wyborcza.pl



Фото: wyborcza.pl



Фото: wyborcza.pl



Фото: wyborcza.pl



Фото: wyborcza.pl



Фото: wyborcza.pl



Фото: wyborcza.pl

Національно-радикальний табір – неонацистська організація вкрай правого спрямування, яка взяла собі назву партії, що діяла в Польщі до Другої світової війни. У 2014 році частина колишніх членів ONR воювали добровольцями на стороні проросійських бойовиків на Донбасі.

Нагадаємо, в Польщі неонацисти відсвяткували день народження Гітлера.