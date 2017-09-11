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Ультиматуми Угорщини стосовно України неприйнятні, - Сейм Литви

Звернення підписали 37 представників Сейму, зокрема і очільник парламентського Комітету з європейських справ Гедімінас Кіркілас і голова Комітету у закордонних справах Юозас Бернатоніс
Низка депутатів литовського Сейму звернулася до угорських колег, щоб підтримати ухвалений Україною освітній закон.
Ультиматуми Угорщини стосовно України неприйнятні, - Сейм Литви Фото: news.mail.ru

Відповідне звернення ініціював колишній прем'єр Литви Андрюс Кубілюс. Його підписали 37 представників Сейму, зокрема і очільник парламентського Комітету з європейських справ Гедімінас Кіркілас і голова Комітету у закордонних справах Юозас Бернатоніс.

"Ми неприємно здивовані й навіть шоковані ультимативними заявами угорського уряду з погрозами заблокувати зближення України з ЄС або НАТО, якщо Україна не змінить за побажанням Угорщини свій новий Закон про освіту, в якому обумовлена і специфіка освіти осіб, які належать до національних меншин", - наголошується у заяві, повідомляє видання Delfi

У документі вказали, що розуміють важливість питання освіти національних меншин, яке повинно вирішуватися шляхом конструктивного діалогу. Саме це, за словами представників Сейму, і намагається зробити Україна. 

"Такі ультиматуми (Угорщини) категорично неприйнятні, зовсім не європейські і тим більше незрозумілі, коли це виходить від однієї з держав Центральної Європи. Ми всі добре знаємо, наскільки для нас, держав Центральної Європи та Балтії, геополітично була важлива наша власна інтеграція в ЄС", - підсумували у документі. 

Нагадаємо, Будапешт підтверджує свої загрози щодо блокування ініціатив України в НАТО, але Україна сподівається вирішити цю проблему за підтримки інших членів Альянсу.

Угорщина заблокувала засідання комісії "Україна - Організація Північноатлантичного договору" в грудні 2017 року.

Раніше Угорщина погрожувала блокувати будь-які ініціативи України у її просуванні у напрямку європейської інтеграції та участі у програмах Східного партнерства. Зокрема, глава МЗС Угорщини пригрозив, що освітній закон боляче вдарить по майбутньому України.

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09 11 2017 10:28
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