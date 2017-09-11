Ультиматуми Угорщини стосовно України неприйнятні, - Сейм Литви

Звернення підписали 37 представників Сейму, зокрема і очільник парламентського Комітету з європейських справ Гедімінас Кіркілас і голова Комітету у закордонних справах Юозас Бернатоніс

Низка депутатів литовського Сейму звернулася до угорських колег, щоб підтримати ухвалений Україною освітній закон.

Відповідне звернення ініціював колишній прем'єр Литви Андрюс Кубілюс. Його підписали 37 представників Сейму, зокрема і очільник парламентського Комітету з європейських справ Гедімінас Кіркілас і голова Комітету у закордонних справах Юозас Бернатоніс.

"Ми неприємно здивовані й навіть шоковані ультимативними заявами угорського уряду з погрозами заблокувати зближення України з ЄС або НАТО, якщо Україна не змінить за побажанням Угорщини свій новий Закон про освіту, в якому обумовлена і специфіка освіти осіб, які належать до національних меншин", - наголошується у заяві, повідомляє видання Delfi.

У документі вказали, що розуміють важливість питання освіти національних меншин, яке повинно вирішуватися шляхом конструктивного діалогу. Саме це, за словами представників Сейму, і намагається зробити Україна.

"Такі ультиматуми (Угорщини) категорично неприйнятні, зовсім не європейські і тим більше незрозумілі, коли це виходить від однієї з держав Центральної Європи. Ми всі добре знаємо, наскільки для нас, держав Центральної Європи та Балтії, геополітично була важлива наша власна інтеграція в ЄС", - підсумували у документі.

Нагадаємо, Будапешт підтверджує свої загрози щодо блокування ініціатив України в НАТО, але Україна сподівається вирішити цю проблему за підтримки інших членів Альянсу.

Угорщина заблокувала засідання комісії "Україна - Організація Північноатлантичного договору" в грудні 2017 року.

Раніше Угорщина погрожувала блокувати будь-які ініціативи України у її просуванні у напрямку європейської інтеграції та участі у програмах Східного партнерства. Зокрема, глава МЗС Угорщини пригрозив, що освітній закон боляче вдарить по майбутньому України.