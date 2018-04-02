Ума Турман звинуватила продюсера Вайнштейна у домаганнях
Турман стверджує, що Харві Вайнштейн напав на неї в лондонському готелі: затягнув на ліжко, спробував залізти зверху, зняти халат, а також "робив різні неприємні речі". Вона згадує, що вибралася з-під нього, а на наступний день продюсер надіслав їй букет троянд. Про це вона розповіла The New York Times.
Актриса повідомила виданню, що відтоді сприймала Вайнштейна як ворога і розповідала про те, що трапилося Квентіну Тарантіно напередодні зйомок "Убити Білла", але той не надав цьому належного значення і сказав: "Бідний Харві, йому так хочеться мати дівчат, яких йому не бачити".
Відносини з Тарантіно також ускладнилися його зрадою. На зйомках "Убити Білла" режисер зажадав від актриси сісти за кермо замість каскадера. Автомобіль, мабуть, був не до кінця справний, і все закінчилося автокатастрофою, після якої Турман боялася, що не зможе ходити (у неї була пошкоджена шия і коліна).
Турман погрожувала засудити студію Вайнштейна, проте їй 15 років не давали доступу до кадрів аварії.
Турман також розповіла, що в 16 років її зґвалтував актор на 20 років старший за неї, з яким вона познайомилася в клубі.
"Я була тоді надзвичайно поступливою. Я намагалася сказати "ні", кричала, робила все, що можна. Він сказав, що двері замкнені, і я навіть не спробувала її відкрити. Після такого стаєш або ще більш поступливою, або менш. Я стала менш", - розповіла акторка.
В свою чергу, адвокати Гарві Вайнштейна ретельно вивчать заяву актриси Уми Турман про домагання з боку продюсера, і не виключено, що проти кінозірки буде подано судовий позов.
Про це заявив адвокат Бенджамін Браман, повідомляє "112 Україна" з посиланням на Hollywood Reporter.
"Пан Вайнштейн визнає, що вчинив некрасиво щодо міс Турман 25 років тому, про що пошкодував і відразу вибачився", - сказав Браман.
Він також заявив, що до реальних подій актриса додала і "помилкові звинувачення".
Нагадаємо, що голлівудського продюсера Гарві Вайнштейн було звільнено з усіх компаній, де він працював і з якими співпрацював, після публікації на початку жовтня 2017 року результатів великого розслідування про те, як він протягом 30 років домагався до актрис і пропонував їм секс в обмін на просування в кар'єрі.
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