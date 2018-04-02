Ума Турман звинуватила продюсера Вайнштейна у домаганнях

Американська акторка Ума Турман заявила про те, що стала жертвою домагань продюсера Харві Вайнштейна. Також акторка зізналась, що в 16 років її зґвалтував актор на 20 років старший за неї.

Турман стверджує, що Харві Вайнштейн напав на неї в лондонському готелі: затягнув на ліжко, спробував залізти зверху, зняти халат, а також "робив різні неприємні речі". Вона згадує, що вибралася з-під нього, а на наступний день продюсер надіслав їй букет троянд. Про це вона розповіла The New York Times.

Актриса повідомила виданню, що відтоді сприймала Вайнштейна як ворога і розповідала про те, що трапилося Квентіну Тарантіно напередодні зйомок "Убити Білла", але той не надав цьому належного значення і сказав: "Бідний Харві, йому так хочеться мати дівчат, яких йому не бачити".

Відносини з Тарантіно також ускладнилися його зрадою. На зйомках "Убити Білла" режисер зажадав від актриси сісти за кермо замість каскадера. Автомобіль, мабуть, був не до кінця справний, і все закінчилося автокатастрофою, після якої Турман боялася, що не зможе ходити (у неї була пошкоджена шия і коліна).

Турман погрожувала засудити студію Вайнштейна, проте їй 15 років не давали доступу до кадрів аварії.

Турман також розповіла, що в 16 років її зґвалтував актор на 20 років старший за неї, з яким вона познайомилася в клубі.

"Я була тоді надзвичайно поступливою. Я намагалася сказати "ні", кричала, робила все, що можна. Він сказав, що двері замкнені, і я навіть не спробувала її відкрити. Після такого стаєш або ще більш поступливою, або менш. Я стала менш", - розповіла акторка.

В свою чергу, адвокати Гарві Вайнштейна ретельно вивчать заяву актриси Уми Турман про домагання з боку продюсера, і не виключено, що проти кінозірки буде подано судовий позов.

Про це заявив адвокат Бенджамін Браман, повідомляє "112 Україна" з посиланням на Hollywood Reporter.

"Пан Вайнштейн визнає, що вчинив некрасиво щодо міс Турман 25 років тому, про що пошкодував і відразу вибачився", - сказав Браман.

Він також заявив, що до реальних подій актриса додала і "помилкові звинувачення".

Нагадаємо, що голлівудського продюсера Гарві Вайнштейн було звільнено з усіх компаній, де він працював і з якими співпрацював, після публікації на початку жовтня 2017 року результатів великого розслідування про те, як він протягом 30 років домагався до актрис і пропонував їм секс в обмін на просування в кар'єрі.