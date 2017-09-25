В Умані паломник травмував ножем свого товариша

В Умані в результаті конфлікту між паломниками-хасидами, один із них завдав іншому ножового поранення.

У поліцію надійшло повідомлення про те, що в приймальне відділення міської лікарні з проникаючим ножовим пораненням доставлено 42-річного хасида, громадянина Ізраїлю. Як було встановлено, під час спілкування з потерпілим, між ним і іншим хасидом виник конфлікт, у результаті якого чоловік завдав потерпілому ножового поранення. Про це повідомляють на сайті Нацполіції Черкащини.

Правоохоронці встановили особу нападника. Ним виявився 52-річний громадянин Ізраїлю.

Чоловіка затримали за ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу. Відкрито кримінальне провадження за ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від п'яти до восьми років.

Нагадаємо, 21 вересня Національна поліція за фактом вибуху невідомого предмету в Умані відкрила кримінальне провадження за ст.296 ч.4 КК України (хуліганство). Внаслідок інциденту постраждали двоє паломників.