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Умеров і Чийгоз прибудуть до Києва у четвер, - Джемілєв

Умеров і Чийгоз житимуть і працюватимуть у Києві
Заступники голови меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров і Ахтем Чийгоз, які наразі перебувають в Анкарі, повернуться в Україну у четвер.
Умеров і Чийгоз прибудуть до Києва у четвер, - Джемілєв Мустафа Джемілєв. Фото: Reuters

Про це повідомив екс-глава меджлісу Мустафа Джемілєв в ефірі "5 каналу", передає "Інтерфакс-Україна".

"Вони будуть завтра вже в Києві. Завтра в них має бути зустріч або з Ердоганом (президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган - ред.), або з прем'єр-міністром (Туреччини - ред.), а потім вони хочуть приїхати все-таки сюди", - розповів Джемілєв.

За його словами, він про це дізнався по телефону від Ахтема Чийгоза безпосередньо перед ефіром.

Джемілєв розповів, що Умерову і Чийгозу в Туреччині "пропонували медогляд, лікування, але вони хочуть швидше сюди (в Україну - ред)".

Як повідомлялося, у середу, 25 жовтня, засуджених окупантами Криму заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова і Ахтема Чийгоза видали Туреччині. Очікується, що звідти вони вирушать до України.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що Умеров і Чийгоз житимуть і працюватимуть у Києві.

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25 10 2017 20:39
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