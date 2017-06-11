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Умеров пояснив, як автономія кримських татар допоможе у поверненні Криму

Це надасть Україні додаткові аргументи у боротьбі за повернення окупованого півострова
Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров розповів, що офіційне визнання Україною автономії кримських татар надасть додаткові аргументи для повернення Криму.
Умеров пояснив, як автономія кримських татар допоможе у поверненні Криму Ільмі Умеров. Фото: inforesist.org

Про це він розповів в інтерв’ю Українській правді.

"Право на самовизначення - невід'ємне право будь-якого народу ... У Криму повинна бути як мінімум кримськотатарська автономія", - зазначив Умеров.

Водночас він підкреслив, що вимоги автономії не означають відділення від України. Також Умеров зазначив, що статус кримських татар, як корінного народу Криму і України присвоєний постановою, яка не є законодавчим актом.

"Тому треба прийняти закон про статус кримськотатарського народу як корінного народу України", - вважає Умеров.

У разі прийняття відповідної поправки до Конституції, це надасть Україні додаткові аргументи у боротьбі за повернення окупованого півострова.

"Можна буде говорити, що ми готові вирішувати проблеми корінного народу, ми готові вирішити питання про реалізацію права на самовизначення, ми готові і будемо вирішувати їх проблеми, пов'язані з асиміляцією і так далі", - посянив Умеров.

Як відомо, у п'ятницю 27 жовтня звільнені з ув'язнення окупантів заступники голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров і Ахтем Чийгоз прилетіли з Туреччини до Києва.

25 жовтня засуджених окупантами Криму заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова і Ахтема Чийгоза видали Туреччині.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що Умеров і Чийгоз житимуть і працюватимуть у Києві.

 

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