Умеров пояснив, як автономія кримських татар допоможе у поверненні Криму
Про це він розповів в інтерв’ю Українській правді.
"Право на самовизначення - невід'ємне право будь-якого народу ... У Криму повинна бути як мінімум кримськотатарська автономія", - зазначив Умеров.
Водночас він підкреслив, що вимоги автономії не означають відділення від України. Також Умеров зазначив, що статус кримських татар, як корінного народу Криму і України присвоєний постановою, яка не є законодавчим актом.
"Тому треба прийняти закон про статус кримськотатарського народу як корінного народу України", - вважає Умеров.
У разі прийняття відповідної поправки до Конституції, це надасть Україні додаткові аргументи у боротьбі за повернення окупованого півострова.
"Можна буде говорити, що ми готові вирішувати проблеми корінного народу, ми готові вирішити питання про реалізацію права на самовизначення, ми готові і будемо вирішувати їх проблеми, пов'язані з асиміляцією і так далі", - посянив Умеров.
Як відомо, у п'ятницю 27 жовтня звільнені з ув'язнення окупантів заступники голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров і Ахтем Чийгоз прилетіли з Туреччини до Києва.
25 жовтня засуджених окупантами Криму заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова і Ахтема Чийгоза видали Туреччині.
Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що Умеров і Чийгоз житимуть і працюватимуть у Києві.
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