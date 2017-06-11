Умеров пояснив, як автономія кримських татар допоможе у поверненні Криму

Це надасть Україні додаткові аргументи у боротьбі за повернення окупованого півострова

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров розповів, що офіційне визнання Україною автономії кримських татар надасть додаткові аргументи для повернення Криму.

Про це він розповів в інтерв’ю Українській правді.

"Право на самовизначення - невід'ємне право будь-якого народу ... У Криму повинна бути як мінімум кримськотатарська автономія", - зазначив Умеров.

Водночас він підкреслив, що вимоги автономії не означають відділення від України. Також Умеров зазначив, що статус кримських татар, як корінного народу Криму і України присвоєний постановою, яка не є законодавчим актом.

"Тому треба прийняти закон про статус кримськотатарського народу як корінного народу України", - вважає Умеров.

У разі прийняття відповідної поправки до Конституції, це надасть Україні додаткові аргументи у боротьбі за повернення окупованого півострова.

"Можна буде говорити, що ми готові вирішувати проблеми корінного народу, ми готові вирішити питання про реалізацію права на самовизначення, ми готові і будемо вирішувати їх проблеми, пов'язані з асиміляцією і так далі", - посянив Умеров.

Як відомо, у п'ятницю 27 жовтня звільнені з ув'язнення окупантів заступники голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров і Ахтем Чийгоз прилетіли з Туреччини до Києва.

25 жовтня засуджених окупантами Криму заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова і Ахтема Чийгоза видали Туреччині.