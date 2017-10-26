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Умеров та Чийгоз особисто зустрілися з Ердоганом

Політв'язні зустрілися з президентом Туреччини в Анкарі
Звільнені з ув'язнення в окупованому Криму заступники голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров та Ахтем Чийгоз зустрілися з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом
Умеров та Чийгоз особисто зустрілися з Ердоганом Ільмі Умеров. Фото: inforesist.org

Про це у Facebook повідомив керівник Меджлісу, народний депутат Рефат Чубаров.

"В Анкарі закінчилася зустріч президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана з заступниками голови Меджлісу кримськотатарського народу Умеровим й Чийгозом", - написав він.

Як повідомлялося, 25 жовтня засуджених окупантами Криму заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова і Ахтема Чийгоза видали Туреччині.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що Умеров і Чийгоз житимуть і працюватимуть у Києві.

 

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