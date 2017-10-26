ПОЛІТИКА НОВИНИЗвільнені з ув'язнення в окупованому Криму заступники голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров та Ахтем Чийгоз зустрілися з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом ЕрдоганомПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Умеров та Чийгоз особисто зустрілися з Ердоганом
Політв'язні зустрілися з президентом Туреччини в Анкарі
Ільмі Умеров. Фото: inforesist.org
Про це у Facebook повідомив керівник Меджлісу, народний депутат Рефат Чубаров.
"В Анкарі закінчилася зустріч президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана з заступниками голови Меджлісу кримськотатарського народу Умеровим й Чийгозом", - написав він.
Як повідомлялося, 25 жовтня засуджених окупантами Криму заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова і Ахтема Чийгоза видали Туреччині.
Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що Умеров і Чийгоз житимуть і працюватимуть у Києві.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
26 10 2017 21:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Масові акції протесту в Каталонії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Києві презентували виставку ікон на ящиках з-під патронів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Ватажок терористів "ДНР" Захарченко виявився мультимільйонером, - ДОКУМЕНТИ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків