Умеров та Чийгоз особисто зустрілися з Ердоганом Політв'язні зустрілися з президентом Туреччини в Анкарі

Звільнені з ув'язнення в окупованому Криму заступники голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров та Ахтем Чийгоз зустрілися з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом

Ільмі Умеров. Фото: inforesist.org

Про це у Facebook повідомив керівник Меджлісу, народний депутат Рефат Чубаров. "В Анкарі закінчилася зустріч президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана з заступниками голови Меджлісу кримськотатарського народу Умеровим й Чийгозом", - написав він. Як повідомлялося, 25 жовтня засуджених окупантами Криму заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова і Ахтема Чийгоза видали Туреччині. Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що Умеров і Чийгоз житимуть і працюватимуть у Києві.

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