Умеров та Чийгоз повернулись в Україну
"Вони вже приземлилися", - повідомила представник прес-служби журналістам, які очікують спільній прес-конференції Умерова і Чийгоза, запланованої в прес-центрі терміналу D аеропорту.
Як інформує кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", в аеропорту їх зустріли лідер Межліса кримськотатарського народу і лідер кримськотатарського народу Рефат Чубаров і Мустафа Джемілєв.
Повернення звільнених кримських татар очікували ще вчора, однак приліт перенесли.
Нагадаємо, 25 жовтня засуджених окупантами Криму заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова і Ахтема Чийгоза видали Туреччині.
Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що Умеров і Чийгоз житимуть і працюватимуть у Києві.
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