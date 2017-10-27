Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Умеров та Чийгоз повернулись в Україну

В аеропорту їх зустріли Рефат Чубаров і Мустафа Джемілєв
Заступники голови Меджлісу Ільмі Умеров і Ахтем Чийгоз прибули з Туреччини до України.
Умеров та Чийгоз повернулись в Україну Фото: Укрінформ

"Вони вже приземлилися", - повідомила представник прес-служби журналістам, які очікують спільній прес-конференції Умерова і Чийгоза, запланованої в прес-центрі терміналу D аеропорту.

Як інформує кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", в аеропорту їх зустріли лідер Межліса кримськотатарського народу і лідер кримськотатарського народу Рефат Чубаров і Мустафа Джемілєв.

Повернення звільнених кримських татар очікували ще вчора, однак приліт перенесли.

Нагадаємо, 25 жовтня засуджених окупантами Криму заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова і Ахтема Чийгоза видали Туреччині.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що Умеров і Чийгоз житимуть і працюватимуть у Києві.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 10 2017 14:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Друзенко: Бійці під Іловайськом могли вижити, але через відсутність медиків просто стекли кров

Друзенко: Бійці під Іловайськом могли вижити, але через відсутність медиків просто стекли кров'ю

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.