Умеров та Чийгоз повернулись в Україну В аеропорту їх зустріли Рефат Чубаров і Мустафа Джемілєв

Заступники голови Меджлісу Ільмі Умеров і Ахтем Чийгоз прибули з Туреччини до України.

Фото: Укрінформ

"Вони вже приземлилися", - повідомила представник прес-служби журналістам, які очікують спільній прес-конференції Умерова і Чийгоза, запланованої в прес-центрі терміналу D аеропорту. Як інформує кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", в аеропорту їх зустріли лідер Межліса кримськотатарського народу і лідер кримськотатарського народу Рефат Чубаров і Мустафа Джемілєв. Повернення звільнених кримських татар очікували ще вчора, однак приліт перенесли. Нагадаємо, 25 жовтня засуджених окупантами Криму заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова і Ахтема Чийгоза видали Туреччині. Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що Умеров і Чийгоз житимуть і працюватимуть у Києві.

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