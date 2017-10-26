Умеров: я обов'язково спробую повернутись до Криму

Заступник голови Меджлісу кримських татар Ільмі Умеров після звільнення з російського ув'язнення та доправлення його до Туреччини заявив, що за деякий час спробує повернутися до Криму.

"Я не давав жодних обіцянок і гарантій, що не робитиму таких спроб. За деякий час я обов'язково спробую повернутися до Криму", - сказав Умеров в ході брифінгу у Анкарі, інформує Еспресо.TV.

При цьому заступник голови Меджлісу зазначив, що не знає, якими будуть наслідки такої спроби.

"Нам не дуже розповідали про переговорні процеси. Ми до кінця не знаємо, що чекає на нас, якщо ми спробуємо перетнути контрольно-пропускний пункт між Херсонською областю та Кримом", - сказав Умеров.

Також Умеров розповів, що їхнє звільнення стало можливим завдяки світовому розголосу та діям Ердогана, Порошенка, Чубарова та Джемілєва.