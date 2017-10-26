Умеров: я обов'язково спробую повернутись до Криму
"Я не давав жодних обіцянок і гарантій, що не робитиму таких спроб. За деякий час я обов'язково спробую повернутися до Криму", - сказав Умеров в ході брифінгу у Анкарі, інформує Еспресо.TV.
При цьому заступник голови Меджлісу зазначив, що не знає, якими будуть наслідки такої спроби.
"Нам не дуже розповідали про переговорні процеси. Ми до кінця не знаємо, що чекає на нас, якщо ми спробуємо перетнути контрольно-пропускний пункт між Херсонською областю та Кримом", - сказав Умеров.
Також Умеров розповів, що їхнє звільнення стало можливим завдяки світовому розголосу та діям Ердогана, Порошенка, Чубарова та Джемілєва.
"Ми вчора стали свідками звільнення мого друга Ахмета Чийгоза. Це стало можливим завдяки конкретним діям та розголосу світової спільноти і конкретно завдяки діям президента Туреччини Ердогана, діям президента України Петра Порошенко, голови Меджлісу і лідера кримського татарського народу Чубарова та Джемілєва", - сказав Умеров.
Він зазначив, що його та Чийгоза звинувачували в тому, чого вони не робили.
Як повідомлялося, у середу, 25 жовтня, засуджених окупантами Криму заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова і Ахтема Чийгоза видали Туреччині. Очікується, що звідти вони вирушать до України.
Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що Умеров і Чийгоз житимуть і працюватимуть у Києві.
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