ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент України Володимир Зеленський назвав обов’язкові умови для припинення війни в країні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Умови припинення війни в Україні назвав Зеленський
Фото: Укрінформ
Про це Зеленський заявив у своєму відеозверненні до учасників "Великої двадцятки" на Балі, йдеться у повідомленні у телеграм-каналі глави держави.
"Є українська формула миру. Миру для України, Європи та світу. І є набір рішень, які можна реалізувати, щоб дійсно гарантувати мир. Взявши участь у саміті "Групи двадцяти", я представив пропозиції таких рішень – конкретних і чесних. Україна пропонує провідним державам світу бути співтворцями миру разом із нами", – заявив Зеленський.
За його словами, пропозиції України наступні:
Радіаційна та ядерна безпека.
Продовольча безпека.
Енергетична безпека.
Звільнення всіх полонених і депортованих.
Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.
Виведення російських військ і припинення бойових дій.
Повернення справедливості.
Протидія екоциду.
Недопущення ескалації.
Фіксація закінчення війни.
Він також закликав організувати міжнародну конференцію для "скріплення ключових елементів повоєнної безпекової архітектури" та недопущення нової російської агресії.
"Коли усі антивоєнні заходи будуть запроваджені, документ про завершення війни мусить бути підписаний сторонами", – підкреслив очільник держави.
Президент України пообіцяв, що жодного "мінська-3" не буде та подякував членам "Великої дев’ятнадцятки" – за виключенням росії – за чітку позицію стосовно неприпустимості "ядерного шантажу".
"Ми не дамо росії перечекати, наростити сили, а потім розпочати нову серію терору й глобальної дестабілізації. Не буде жодних "мінськів-3", які росія порушить одразу ж після укладання", – зазначив він.
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