Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Унаслідок атаки на посольство Франції у Буркіна-Фасо загинуло семеро людей

Місцеві правоохоронці оточили район і проводять спецоперацію з ліквідації зловмисників
У столиці Буркіна-Фасо Уагадугу бойовики скоїли збройний напад на урядовий квартал, в результаті якого загинули сім людей.
Унаслідок атаки на посольство Франції у Буркіна-Фасо загинуло семеро людей Фото: АFP

Посольство Франції закликало людей, що сьогодні перебувають в урядовому кварталі Буркіна-Фасо, до максимальної обережності, повідомляє CNN.

Тим часом прес-секретар Міністерства оборони Франції повідомив, що ситуація в посольстві перебуває під контролем. Підкреслюється, що місцеві правоохоронці оточили район і проводять спецоперацію з ліквідації зловмисників.

За даними ЗМІ, місцеві правоохоронні органи затримали шістьох нападників.

Нагадаємо, що терористи відкрили вогонь у турецькому ресторані в столиці африканської країни Буркіна-Фасо - Уагадугу: загинули 17 осіб.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 03 2018 20:38
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Просто не звертай уваги": Що чекає людину, яка наважилась лікувати депресію в Україні

"Просто не звертай уваги": Що чекає людину, яка наважилась лікувати депресію в Україні

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.