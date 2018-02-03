Унаслідок атаки на посольство Франції у Буркіна-Фасо загинуло семеро людей

Місцеві правоохоронці оточили район і проводять спецоперацію з ліквідації зловмисників

У столиці Буркіна-Фасо Уагадугу бойовики скоїли збройний напад на урядовий квартал, в результаті якого загинули сім людей.

Посольство Франції закликало людей, що сьогодні перебувають в урядовому кварталі Буркіна-Фасо, до максимальної обережності, повідомляє CNN.

Тим часом прес-секретар Міністерства оборони Франції повідомив, що ситуація в посольстві перебуває під контролем. Підкреслюється, що місцеві правоохоронці оточили район і проводять спецоперацію з ліквідації зловмисників.

За даними ЗМІ, місцеві правоохоронні органи затримали шістьох нападників.

Нагадаємо, що терористи відкрили вогонь у турецькому ресторані в столиці африканської країни Буркіна-Фасо - Уагадугу: загинули 17 осіб.