CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ столиці Буркіна-Фасо Уагадугу бойовики скоїли збройний напад на урядовий квартал, в результаті якого загинули сім людей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Унаслідок атаки на посольство Франції у Буркіна-Фасо загинуло семеро людей
Місцеві правоохоронці оточили район і проводять спецоперацію з ліквідації зловмисників
Фото: АFP
Посольство Франції закликало людей, що сьогодні перебувають в урядовому кварталі Буркіна-Фасо, до максимальної обережності, повідомляє CNN.
Тим часом прес-секретар Міністерства оборони Франції повідомив, що ситуація в посольстві перебуває під контролем. Підкреслюється, що місцеві правоохоронці оточили район і проводять спецоперацію з ліквідації зловмисників.
За даними ЗМІ, місцеві правоохоронні органи затримали шістьох нападників.
Нагадаємо, що терористи відкрили вогонь у турецькому ресторані в столиці африканської країни Буркіна-Фасо - Уагадугу: загинули 17 осіб.
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02 03 2018 20:38 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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