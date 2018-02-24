CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУнаслідок атаки "Талібану" на військову базу у південно-західній афганській провінції Фарах загинули щонайменше 20 військових.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Унаслідок атаки талібів на півдні Афганістану загинули 20 військових
Також загинули 12 бойовиків "Талібану"
Фото: iraqinews.com
Напад стався близько 2 ночі. Крім 20 загиблих афганських військових, загинули також 12 бойовиків "Талібану", повідомляє Tolo News.
Напад стався невдовзі після сутичок у столиці провінції Фарах.
Одночасно з цим в результаті ще одного теракту в місті Лашкаргах на півдні Афганістану загинула одна людина, 10 постраждали.
Як повідомляв iPress.ua, у центрі Кабула (Афганістан) стався вибух, в результаті якого щонайменше три людини загинули, ще декілька осіб дістали поранення.
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24 02 2018 13:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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