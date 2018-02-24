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Унаслідок атаки талібів на півдні Афганістану загинули 20 військових

Також загинули 12 бойовиків "Талібану"
Унаслідок атаки "Талібану" на військову базу у південно-західній афганській провінції Фарах загинули щонайменше 20 військових.
Унаслідок атаки талібів на півдні Афганістану загинули 20 військових Фото: iraqinews.com

Напад стався близько 2 ночі. Крім 20 загиблих афганських військових, загинули також 12 бойовиків "Талібану", повідомляє Tolo News.

Напад стався невдовзі після сутичок у столиці провінції Фарах.

Одночасно з цим в результаті ще одного теракту в місті Лашкаргах на півдні Афганістану загинула одна людина, 10 постраждали.

Як повідомляв iPress.ua, у центрі Кабула (Афганістан) стався вибух, в результаті якого щонайменше три людини загинули, ще декілька осіб дістали поранення.

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24 02 2018 13:16
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