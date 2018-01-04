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Унаслідок аварії на каруселі у Франції загинув чоловік, ще четверо осіб постраждали

12 осіб отримали шок від того, що сталося, їм надали допомогу на місці
У результаті аварії на каруселі на ярмарку в південно-східній Франції одна особа загинула та ще четверо отримало травми.
Унаслідок аварії на каруселі у Франції загинув чоловік, ще четверо осіб постраждали Фото: leprogres.fr

Інцидент стався в суботу близько 16:30 на ярмарку у місті Невіль-сюр-Сон в регіоні Рона-Альпи, повідомляє Le Progres.

За однією з версій, карусель, що складається з кількох гойдалок раптово впала. Загиблий чоловік не перебував на каруселі, але його смертельно поранило шматком відламаної конструкції.

За даними інших свідків, чоловік перебував на каруселі з двома дітьми, і його викинуло з каруселі, також серйозно постраждала 8-річна дівчинка.

Крім того, 12 осіб отримали шок від того, що сталося, їм надали допомогу на місці.

Нагадаємо, що 16 березня в результаті аварії на підйомнику в Грузії на гірськолижному курорті в Гудаурі постраждали двоє громадян України.

За попередніми даними, підйомник почав рухатися в зворотному напрямку після аварійної зупинки через відключення електрики. В результаті люди почали зістрибувати з підйомника і отримали різні травми. Повідомляється, що грузинська влада компенсує витрати на лікування потерпілих.

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01 04 2018 17:13
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