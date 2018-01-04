Унаслідок аварії на каруселі у Франції загинув чоловік, ще четверо осіб постраждали
Інцидент стався в суботу близько 16:30 на ярмарку у місті Невіль-сюр-Сон в регіоні Рона-Альпи, повідомляє Le Progres.
За однією з версій, карусель, що складається з кількох гойдалок раптово впала. Загиблий чоловік не перебував на каруселі, але його смертельно поранило шматком відламаної конструкції.
За даними інших свідків, чоловік перебував на каруселі з двома дітьми, і його викинуло з каруселі, також серйозно постраждала 8-річна дівчинка.
Крім того, 12 осіб отримали шок від того, що сталося, їм надали допомогу на місці.
Нагадаємо, що 16 березня в результаті аварії на підйомнику в Грузії на гірськолижному курорті в Гудаурі постраждали двоє громадян України.
За попередніми даними, підйомник почав рухатися в зворотному напрямку після аварійної зупинки через відключення електрики. В результаті люди почали зістрибувати з підйомника і отримали різні травми. Повідомляється, що грузинська влада компенсує витрати на лікування потерпілих.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?
- ФОТО Ізолятор в Лук'янівському СІЗО, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- Секс-бізнес в Україні: чи потрібна декриміналізація? Секс-бізнес – доволі затабуйована в Україні тема. Говорити про це непопулярно, а часто навіть ризиковано. Секс-робітникам же заявляти про свої права небезпечно. Водночас, секс-індустрія приносить шалені доходи, які в багатьох країнах часто є тіньовими
- "Рахувати по-новому": "свої люди" у Рахунковій палаті УкраїниНа фоні призначень глави Нацбанку і омбудсмена може здаватись, що голосування за голову та членів Рахункової палати було не надто важливе, однак, саме цей орган повинен зайнятися виявленням корупціонерів та розкрадачів бюджетних коштів. Можна не сумніватися, що за рік до виборів знайшлося чимало охочих "освоїти" державні гроші. Хто контролює палату, той має інформацію про всі фінансові потоки