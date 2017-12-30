Внаслідок ДТП у Харкові загинули троє людей, ще двоє у лікарні На трасі зіткнулися BMW і "ВАЗ"

У Харкові в результаті ДТП на окружній дорозі Харків - Довжанський минулої ночі загинули три людини, ще двоє перебувають у лікарні.

Фото: hk.npu.gov.ua

"30 грудня близько 01:30 на окружній дорозі Харків-Довжанський сталося зіткнення автомобіля BMW з автомобілем "ВАЗ". У результаті події водій і пасажир BMW доставлені в Харківську міську лікарню швидкої та невідкладної медичної допомоги. 53-річний водій і 2 пасажири "ВАЗ" від отриманих ушкоджень загинули на місці", - повідомляє прес-служба обласної поліції. Фото: hk.npu.gov.ua За фактом дані внесено до ЄРДР за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Фото: hk.npu.gov.ua Особистість пасажира BMW і одного з пасажирів "ВАЗ", а також обставини ДТП встановлюються. Нагадаємо, прокуратура Києва шукає людей, які 27 грудня стали свідками смертельної дорожньо-транспортної пригоди за участю судді.

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