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Внаслідок ДТП у Харкові загинули троє людей, ще двоє у лікарні

На трасі зіткнулися BMW і "ВАЗ"
У Харкові в результаті ДТП на окружній дорозі Харків - Довжанський минулої ночі загинули три людини, ще двоє перебувають у лікарні.
Внаслідок ДТП у Харкові загинули троє людей, ще двоє у лікарні Фото: hk.npu.gov.ua

"30 грудня близько 01:30 на окружній дорозі Харків-Довжанський сталося зіткнення автомобіля BMW з автомобілем "ВАЗ". У результаті події водій і пасажир BMW доставлені в Харківську міську лікарню швидкої та невідкладної медичної допомоги. 53-річний водій і 2 пасажири "ВАЗ" від отриманих ушкоджень загинули на місці", - повідомляє прес-служба обласної поліції.

Фото: hk.npu.gov.ua

За фактом дані внесено до ЄРДР за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Фото: hk.npu.gov.ua

Особистість пасажира BMW і одного з пасажирів "ВАЗ", а також обставини ДТП встановлюються.

Нагадаємо, прокуратура Києва шукає людей, які 27 грудня стали свідками смертельної дорожньо-транспортної пригоди за участю судді.

 
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30 12 2017 11:45
ТЕГИ: Харків, ДТП
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