Унаслідок масового отруєння у Миколаєві двоє дітей перебувають у реанімації

У Миколаєві двоє школярів перебуває в реанімації унаслідок розпилення невідомого аерозолю з різким запахом.

"Наразі 36 дітей з попереднім діагнозом "отруєння невідомою речовиною" перебувають у лікарні, батьки одного з дітей відмовилися від госпіталізації, дві дитини перебувають у відділенні реанімації міської лікарні № 2. Їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості", – йдеться у повідомленні прес-служби Миколаївського обласного відділу охорони здоров'я.

Як писав iPress.ua, у Миколаєві внаслідок розпилення невідомого аерозолю із різким запахом евакуювали 400 учнів, 32 дитини направили до медзакладів для уточнення стану.

Нагадаємо, в Черкасах під час лінійки в школі № 8 діти почали непритомніти. Спочатку госпіталізували 15 дітей, пізніше їхня кількість зросла до 51. Попередній діагноз у всіх постраждалих - отруєння невідомою речовиною.