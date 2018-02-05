CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ будівлі виборчої комісії Лівії в Тріполі стався вибух, внаслідок якого загинули щонайменше 11 людей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Унаслідок нападу смертника на виборчу комісію в Лівії загинули 11 людей
Жодне з угруповань наразі не взяло на себе відповідальності за напад
Фото: AFP
За інформацією Міністерства охорони здоров’я країни, спочатку всередині будівлі підірвався смертник, а потім її підпалили інші бойовики, пише "Радіо Свобода".
Речник комісії Халід Омар заявив, що сили безпеки намагаються відновити контроль над будівлею.
Жодне з угруповань наразі не взяло на себе відповідальності за напад.
Нагадаємо, що в Лівії внаслідок подвійного вибуху в мечеті загинули дві людини, ще 55 отримали поранення.
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