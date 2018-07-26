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Унаслідок негоди в Україні знеструмлено 117 населених пунктів

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго
В Україні внаслідок негоди у середу, 25 липня, знеструмлено 117 населених пунктів у 7 областях.
Унаслідок негоди в Україні знеструмлено 117 населених пунктів Фото: iris-ibericus.livejournal.com

"25 липня внаслідок ускладнення погодних умов (град, гроза, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 117 населених пунктів у 7 областях, а саме: Запорізька – 30 н.п., Дніпропетровська – 24 н.п., Житомирська – 20 н.п., Київська – 14 н.п., Донецька – 13 н.п., Луганська – 12 н.п., Кіровоградська – 4 н.п", - повідомляє прес-служба ДержНС.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, що в Києві у середу, 25 липня, через сильну зливу знову затопило вулиці. Зокрема, підтопленими були підземні переходи. Це призвело до масштабних заторів, оскільки багато машин буквально тонули у воді.

Також на перехресті вулиць Теліги/Кирилівської негода зруйнувала шляхопровід. Через це було паралізовано рук.

Водночас у Київській міській державній адміністрації назвали столичні зливи аномальними.

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26 07 2018 09:19
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