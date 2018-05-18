Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Унаслідок обстрілу Троїцького загинули троє осіб

Серед загиблих батьки та одна дитина. Уціліти вдалося іншій дитині, яка отримала осколкові поранення
Бойовики обстріляли житловий район населеного пункту Троїцьке, внаслідок якого, за попередніми даними, загинуло троє мирних жителів.
Унаслідок обстрілу Троїцького загинули троє осіб Фото: google.com

"В ніч з 17 на 18 травня, з 23.00 до 3-ї години, в Луганській області з території тимчасово не підконтрольній офіційній владі України, представники т.зв. "ЛНР" із забороненої Мінськими домовленностями зброї (САУ - самохідна артустановка) вели масований обстріл села Троїцьке Попаснянського району.

Внаслідок обстрілу та влучання снаряду в житловий будинок, де перебували члени родини, чоловік та його син ( 2005 р.н.) від отриманих поранень загинули. Мати та інша дитина, які також знаходилися у цьому будинку, отримали осколкові поранення", - інформує у Facebook спікер ГПУ Андрій Лисенко.

Водночас голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський уточнив, що внаслідок обстрілу бойовиками Троїцього загинуло троє осіб.

"Страшного горя наробили рашисти в селищі Троїцьке: обстріляли будинки місцевих жителів та вбили 13-річного хлопчика і його тата, тяжко поранили маму, зазнав поранень у ногу і старший брат... Щойно стало відомо, що жінка померла в лікарні", - написав він у Facebook.

За словами Жебрівського, родина мешкає в Миронівському, але приїхала на дачу до Троїцького. Із початком обстрілу всі спустилися до підвалу і просиділи там тривалий час. Коли думали, що небезпека минула, вийшли з підвалу, як раптом прилетів останній снаряд.

Як повідомляв iPress.ua, окупанти відкрили вогонь по населеному пункту Троїцьке зі 122-мм гармат. Зафіксовано 15 розривів артилерійських снарядів у житлових кварталах селища.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 05 2018 11:16
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Чоловік у білому костюмі

Чоловік у білому костюмі

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.