Унаслідок обстрілу Троїцького загинули троє осіб

Бойовики обстріляли житловий район населеного пункту Троїцьке, внаслідок якого, за попередніми даними, загинуло троє мирних жителів.

"В ніч з 17 на 18 травня, з 23.00 до 3-ї години, в Луганській області з території тимчасово не підконтрольній офіційній владі України, представники т.зв. "ЛНР" із забороненої Мінськими домовленностями зброї (САУ - самохідна артустановка) вели масований обстріл села Троїцьке Попаснянського району.

Внаслідок обстрілу та влучання снаряду в житловий будинок, де перебували члени родини, чоловік та його син ( 2005 р.н.) від отриманих поранень загинули. Мати та інша дитина, які також знаходилися у цьому будинку, отримали осколкові поранення", - інформує у Facebook спікер ГПУ Андрій Лисенко.

Водночас голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський уточнив, що внаслідок обстрілу бойовиками Троїцього загинуло троє осіб.

"Страшного горя наробили рашисти в селищі Троїцьке: обстріляли будинки місцевих жителів та вбили 13-річного хлопчика і його тата, тяжко поранили маму, зазнав поранень у ногу і старший брат... Щойно стало відомо, що жінка померла в лікарні", - написав він у Facebook.

За словами Жебрівського, родина мешкає в Миронівському, але приїхала на дачу до Троїцького. Із початком обстрілу всі спустилися до підвалу і просиділи там тривалий час. Коли думали, що небезпека минула, вийшли з підвалу, як раптом прилетів останній снаряд.

Як повідомляв iPress.ua, окупанти відкрили вогонь по населеному пункту Троїцьке зі 122-мм гармат. Зафіксовано 15 розривів артилерійських снарядів у житлових кварталах селища.