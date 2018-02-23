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Унаслідок перестрілки в Швейцарії загинули двоє осіб

Наразі немає інформації, чи є ще постраждалі при стрільбі
У результаті стрілянини неподалік офісу банку UBS в швейцарському місті Цюрих загинули двоє осіб.
Унаслідок перестрілки в Швейцарії загинули двоє осіб Фото: twitter.com/MarioZambeli

За словами очевидців, на місці інциденту пролунало чотири або п'ять пострілів, повідомляє BBC.

Причини стрілянини поки не встановлені. На тротуарі лежить два тіла, поблизу одного з них – предмет, схожий на пістолет.

Наразі немає інформації, чи є ще постраждалі при стрільбі.

Нагадаємо, що в середній школі в Паркленді (Флорида) сталася стрілянина, в результаті якої щонайменше 17 людей загинули і кілька отримали поранення.

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23 02 2018 17:34
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