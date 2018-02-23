CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ результаті стрілянини неподалік офісу банку UBS в швейцарському місті Цюрих загинули двоє осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Унаслідок перестрілки в Швейцарії загинули двоє осіб
Наразі немає інформації, чи є ще постраждалі при стрільбі
Фото: twitter.com/MarioZambeli
За словами очевидців, на місці інциденту пролунало чотири або п'ять пострілів, повідомляє BBC.
Причини стрілянини поки не встановлені. На тротуарі лежить два тіла, поблизу одного з них – предмет, схожий на пістолет.
Наразі немає інформації, чи є ще постраждалі при стрільбі.
Нагадаємо, що в середній школі в Паркленді (Флорида) сталася стрілянина, в результаті якої щонайменше 17 людей загинули і кілька отримали поранення.
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