Унаслідок перестрілки в Швейцарії загинули двоє осіб

Наразі немає інформації, чи є ще постраждалі при стрільбі

У результаті стрілянини неподалік офісу банку UBS в швейцарському місті Цюрих загинули двоє осіб.

За словами очевидців, на місці інциденту пролунало чотири або п'ять пострілів, повідомляє BBC.

Причини стрілянини поки не встановлені. На тротуарі лежить два тіла, поблизу одного з них – предмет, схожий на пістолет.

Наразі немає інформації, чи є ще постраждалі при стрільбі.

Нагадаємо, що в середній школі в Паркленді (Флорида) сталася стрілянина, в результаті якої щонайменше 17 людей загинули і кілька отримали поранення.