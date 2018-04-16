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Унаслідок протестів у Вірменії є постраждалі

Поліція застосувала спецзасоби проти протестувальників
Внаслідок протистояння між протестувальниками й поліцією у столиці Вірменії, Єревані постраждали кілька демонстрантів, в тому числі лідер опозиційного руху, депутат Національних зборів Вірменії Нікол Пашинян.
Унаслідок протестів у Вірменії є постраждалі Фото: Photolur

Поліція розтягла колючий дріт і застосувала спецзасоби, ймовірно, шумові гранати, щоб не пропустити учасників протесту до будівлі парламенту, передає Вірменська служба "Радіо Свобода".

Після цього поліцейські в перших рядах тимчасово одягли протигази. Також поліція попередила демонстрантів, що ухвалене рішення про розгін демонстрації.

Лідера протестів Нікола Пашиняна доправили до медичного центру. Як повідомила Радіо Свобода депутат Національних зборів Вірменії Лена Назарян, у нього пошкоджена рука, а також є пошкодження в області обличчя.

Лікар медцентру "Наірі" повідомив, що в медзакладі, крім Пашиняна, перебувають і троє поліцейських, поранені в результаті сутичок у центрі Єревана.

Пізніше через свою дружину Пашинян повідомив Радіо Свобода, що після того, як йому нададуть першу медичну допомогу, він повернеться до мітингувальників.

Раніше iPress.ua повідомляв, що в столиці Вірменії Єревані противники висунення екс-президента Вірменії Сержа Саргсяна на посаду прем'єр-міністра перекрили низку ключових автодоріг в місті.

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16 04 2018 16:58
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