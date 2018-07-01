CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Австрії рятувальники знайшли тіла двох лижників, яких накрило лавиною днем раніше.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Унаслідок сходження лавин в Австрії загинули двоє альпіністів
Одному лижникові вдалося врятуватися
Фото: lenta-ua.net
Двох жителів Баварії, які каталися на лижах поблизу села Кальс в західному Тіролі, накрило лавиною, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Deutsche Welle.
Тіло одного з лижників було знайдено в п'ятницю, 5 січня, у двометровому шарі снігу, другого лижника знайшли тільки 6 січня.
Крім того, одному лижникові вдалося врятуватися, він також викликав службу порятунку. Зазначається, що у рятувальній операції брали участь 70 осіб.
Нагадаємо, що троє людей загинули в результаті окремих випадків зі сходження лавин у швейцарських Альпах.
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07 01 2018 11:38 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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