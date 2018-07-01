Унаслідок сходження лавин в Австрії загинули двоє альпіністів

В Австрії рятувальники знайшли тіла двох лижників, яких накрило лавиною днем раніше.

Двох жителів Баварії, які каталися на лижах поблизу села Кальс в західному Тіролі, накрило лавиною, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Deutsche Welle.

Тіло одного з лижників було знайдено в п'ятницю, 5 січня, у двометровому шарі снігу, другого лижника знайшли тільки 6 січня.

Крім того, одному лижникові вдалося врятуватися, він також викликав службу порятунку. Зазначається, що у рятувальній операції брали участь 70 осіб.

Нагадаємо, що троє людей загинули в результаті окремих випадків зі сходження лавин у швейцарських Альпах.