Унаслідок шторму в Італії вже загинули дев'ятеро осіб

Аеропорт Генуї закрито на час стихії

Кількість загиблих унаслідок негоди в Італії зросла до дев'яти осіб.

Також травми дістали десятки людей. Серед них є і рятувальники. Одна людина зникла безвісти, передає італійське агентство ANSA.

За даними рятувальників, основною причиною травм є повалені дерева.

Крім того, у деяких регіонах зафіксували зсуви. Через стихію кілька населених пунктів опинилися в ізоляції.

У Генуї через шторм стався збій у роботі залізничного транспорту, а місцевий аеропорт закрили на час стихії.

Нагадаємо, що внаслідок негоди до 156 см над рівнем моря піднявся рівень води у Венеції. Загалом 75% території міста опинилося під водою.