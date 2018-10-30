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Унаслідок шторму в Італії вже загинули дев'ятеро осіб

Аеропорт Генуї закрито на час стихії
Кількість загиблих унаслідок негоди в Італії зросла до дев'яти осіб.
Унаслідок шторму в Італії вже загинули дев Фото: ansa.it

Також травми дістали десятки людей. Серед них є і рятувальники. Одна людина зникла безвісти, передає італійське агентство ANSA.

За даними рятувальників, основною причиною травм є повалені дерева.

Крім того, у деяких регіонах зафіксували зсуви. Через стихію кілька населених пунктів опинилися в ізоляції.

У Генуї через шторм стався збій у роботі залізничного транспорту, а місцевий аеропорт закрили на час стихії.

Нагадаємо, що внаслідок негоди до 156 см над рівнем моря піднявся рівень води у Венеції. Загалом 75% території міста опинилося під водою.

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30 10 2018 12:56
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