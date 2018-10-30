CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКількість загиблих унаслідок негоди в Італії зросла до дев'яти осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Унаслідок шторму в Італії вже загинули дев'ятеро осіб
Аеропорт Генуї закрито на час стихії
Фото: ansa.it
Також травми дістали десятки людей. Серед них є і рятувальники. Одна людина зникла безвісти, передає італійське агентство ANSA.
За даними рятувальників, основною причиною травм є повалені дерева.
Крім того, у деяких регіонах зафіксували зсуви. Через стихію кілька населених пунктів опинилися в ізоляції.
У Генуї через шторм стався збій у роботі залізничного транспорту, а місцевий аеропорт закрили на час стихії.
Нагадаємо, що внаслідок негоди до 156 см над рівнем моря піднявся рівень води у Венеції. Загалом 75% території міста опинилося під водою.
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30 10 2018 12:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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