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Унаслідок сутичок на кордоні Ізраїлю з Сектором Гази загинули троє палестинців

Серед майже сотні поранених - фотокореспондент агентства "Франс Прес"
Внаслідок нових зіткнень на кордоні між Ізраїлем та сектором Газа у п'ятницю, 8 червня, загинуло троє палестинців, поранення отримали 92 людини
Унаслідок сутичок на кордоні Ізраїлю з Сектором Гази загинули троє палестинців Фото: reuters.com

"8 червня вогнепальне поранення в ногу отримав фотокореспондент агентства Франс Прес, який був одягнений у жилет із написом "Преса", - повідомляє DW.

У Газі заявили, що в журналіста вистрілили ізраїльські військові, в армії Ізраїлю наразі не прокоментували інцидент.

За даними ізраїльської армії, близько 10 тисяч палестинців взяли участь в акції протесту 8 червня, багато з них кидали каміння у солдатів і підпалювали шини. Крім того, вони намагалися зруйнувати паркан на кордоні.

Нагадаємо, під час сутичок між палестинцями та ізраїльськими силовиками й військовими загинули десятки палестинців, тисячі інших отримали поранення.

Усього з початку протестів на кордоні Ізраїлю із сектором Гази, які тривають з 30 березня, загинули вже щонайменше 122 людини.

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09 06 2018 12:56
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