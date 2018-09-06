Унаслідок сутичок на кордоні Ізраїлю з Сектором Гази загинули троє палестинців
"8 червня вогнепальне поранення в ногу отримав фотокореспондент агентства Франс Прес, який був одягнений у жилет із написом "Преса", - повідомляє DW.
У Газі заявили, що в журналіста вистрілили ізраїльські військові, в армії Ізраїлю наразі не прокоментували інцидент.
За даними ізраїльської армії, близько 10 тисяч палестинців взяли участь в акції протесту 8 червня, багато з них кидали каміння у солдатів і підпалювали шини. Крім того, вони намагалися зруйнувати паркан на кордоні.
Нагадаємо, під час сутичок між палестинцями та ізраїльськими силовиками й військовими загинули десятки палестинців, тисячі інших отримали поранення.
Усього з початку протестів на кордоні Ізраїлю із сектором Гази, які тривають з 30 березня, загинули вже щонайменше 122 людини.
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