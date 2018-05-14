Внаслідок сутичок у Секторі Гази загинули 37 палестинців, понад 500 поранених, - ОНОВЛЕНО
Акція приурочена до відкриття в Єрусалимі американського посольства, а також 70-річчя, і "Днем Накба", що слідує за ним - вигнанням палестинців зі своїх земель.
За даними міністерства охорони здоров'я Гази, ізраїльські служби безпеки обстрілювали палестинських протестуючих гумовими кулями, а також застосували проти них сльозогінний газ. Серед загиблих є 12-річною дитина, заявляє палестинська сторона.
Армія оборони Ізраїлю також протистоїть учасникам маршу протесту на Західному березі Йордану.
1 квітня у Секторі Гази унаслідок обстрілів загинули четверо палестинців.
Верховна представниця Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні закликала Ізраїль та Палестину до мирних переговорів через сутички в Секторі Гази та наполягала на проведенні розслідування зіткнень у Секторі Гази.
Як повідомляв iPress.ua, 30 березня почалися зіткнення між ізраїльськими військовими і палестинцями на кордоні сектора Газа та Ізраїлю. Ситуація загострилася після того, як там відбулася акція протесту. Палестинці зібралися поблизу ізраїльського кордону і почали кидати каміння і коктейлі Молотова в сторону військових. Силовики спробували придушити заворушення. Жертвами конфлікту, за останніми даними Організації визволення Палестини, стали 17 "мирних демонстрантів" - палестинців. Ще 70 осіб, за словами неназваного лікаря, який розмовляв з Reuters, отримали поранення.
Президент Палестини Махмуд Аббас 1 квітня в зв'язку з цим доручив палестинському представництву в ООН вимагати скликати екстрене засідання Радбезу.
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